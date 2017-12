Quedan solo siete días para matricular los vehículos; estas son las sanciones

Cerca de 40 000 automotores que circulan en la capital aún no han realizado el trámite de matriculación y ya solo quedan siete días para hacerlo.

Diego Naranjo, coordinador de Matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) explica que existen alrededor de 42 000 turnos disponibles hasta el 28 de diciembre, que será el último día de atención.



“Es importante que la ciudadanía no deje este trámite para el último día y que recuerde que solo se atenderá a quien haya tomado su cita previa a través de nuestro sistema, de nada servirá hacer filas si no tiene su cita”, dijo el funcionario.



Además señaló que los usuarios que tomen una cita deberán pagar los valores correspondientes a revisión vehicular, matrícula y USD 25,00 por no haber cumplido con la calendarización. En caso de no tener este último pago no serán atendidos.



Los centros de matriculación integral Bicentenario y Quitumbe y el centro de revisión Los Chillos atienden de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, mientras que el horario en los otros cinco centros de revisión ubicados en el norte y sur de la ciudad es de 08:00 a 17:00.



Para el sábado 23 la atención será ampliada, es decir en Bicentenario y Quitumbe se atenderá de 08:00 a 20:00 y en los centros de revisión será de 08:00 a 16:00.



El domingo 24 y lunes 25 de diciembre no habrá atención para realizar este trámite.



Mientras tanto el 28 de diciembre la atención será únicamente hasta las 15:00.



Sanciones



Naranajo señala que quien no realice la revisión ni matriculación correspondiente al 2017 deberá pagar una multa que llega a los USD 100.



Por no haber realizado la revisión, el usuario debe pagar USD 50, por matriculación USD 25 y por calendarización 25.