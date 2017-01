126 eventos relacionados con lluvias  se han registrado en Quito en tres meses

Cinco emergencias fueron registradas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE-M) hasta las 18:00 de este viernes, 20 de enero del 2017, debido a las intensas lluvias. Desde el 8 de octubre del año pasado se han contabilizado 126 eventos entre inundaciones, movimientos en masa, colapsos estructurales y caídas de árboles en el Distrito Metropolitano de Quito.

La primera alerta de esta mañana ocurrió en la Mitad del Mundo donde se produjo la acumulación de agua por el taponamiento de un sumidero y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.



La caída de un árbol en la avenida Napo, sector Pío XII, fue el segundo evento de esta jornada, al lugar llegó la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). El tercer caso fue el riesgo de colapso por filtración de agua en el sector Dos Puentes.



Además se registraron dos deslizamientos de tierra. El primero ocurrió en en el kilómetro 29 y 30 de la vía Calacalí y el segundo en la avenida Simón Bolívar a la altura de Puengasí, en sentido norte- sur.

La Secretaría de Seguridad, a través de sus unidades de acción y respuesta, ha priorizado el monitoreo a sectores propensos a inundaciones y movimientos en masa.



En la zona Eugenio Espejo: Quito Tennis, Ciudadela Universitaria, La Gasca, La Floresta.



En la zona Eloy Alfaro: El Camal, Chimbacalle, Villaflora, Floresta Alta. En la zona Manuela Sáenz están: La Recoleta, Larrea y San Juán.



En Calderón: Marianistas de Calderón y Candelario número 1



Según Christian Rivera, director del COE- M, esta semana los trabajos se han concentrado en las tareas de prevención como la limpieza de cunetas en coordinación con empresas municipales y la evaluación de casas de construcción mixta. Se han realizado mingas en Amaguaña, Calderón, San Juan, Los Chillos y barrios susceptibles a emergencias por lluvia.



Desde que inició el invierno en la capital, se han registrado 66 inundaciones, 32 movimientos en masa, 19 colapsos estructurales y 9 caídas de árbol. Además, las condiciones climáticas han dejado un saldo de dos heridos, un fallecido y cinco familias que tuvieron que ser evacuadas.



La zona Eugenio Espejo es la que tiene el índice más alto de inundaciones (25), seguida por Calderón (13), Eloy Alfaro (8), Los Chillos (6), Manuela Sáenz (5), Quitumbe (4), Tumbaco (3) y La Delicia (2).



Rivera ofrece algunas recomendaciones para que las personas puedan evitar accidentes por lluvia:



- Si detecta fisuras, filtración de agua, grietas, caídas de escombros o vertientes que no son usuales comuníquese con el Municipio a través del 911.



- No bote basura a la calle, esto puede causar el taponamiento de sumideros y alcantarillas.



- Si no se toma medidas de seguridad en las construcciones, el material que se pone en las veredas puede ser arrastrado por el agua y causar taponamiento.



- Es importante dar mantenimiento preventivo en las casas.



- Si trabaja vive o realiza actividades cerca de ríos, diques o acequias y detecta que el caudal sube cuando llueve, aléjese y vaya a un lugar seguro.



- Ante tormenta eléctrica no busque refugio bajo árboles, antenas o rótulos metálicos.



- Manténgase bajo techo o en el interior del vehículo y evite usar el teléfono celular.



- Póngase ropa abrigada y no exponga a adultos mayores y niños a este clima para evitar afectación en su salud.