Municipio reconoce vacío para control de limpiaparabrisas en calles de Quito

La sentencia dictada en contra de un hombre dedicado a limpiar parabrisas de vehículos en las avs. 10 de Agosto y Naciones Unidas, en el norte de Quito, generó reacción en las redes sociales. Entre el lunes 5 de marzo y este miércoles 7 de marzo del 2018, usuarios cuestionaron la falta de control de las autoridades.

En ese contexto, el Municipio de Quito dijo a EL COMERCIO que distintas dependencias, el Patronato San José, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Inclusión Social, preparan mesas de trabajo para analizar la situación de los limpiaparabrisas que trabajan en semáforos de grandes avenidas de Quito.

La Ordenanza 280 no regula la actividad de los limpiaparabrisas que trabajan en semáforos de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Juan Zapata, secretario de Seguridad, reconoce que la situación de estos trabajadores informales es compleja. Señala que la Policía Metropolitana realiza operativos con la Agencia Metropolitana de Control para controlar el comercio autónomo y uso de espacio público, a partir de lo que manda la Ordenanza 280.



Sin embargo, Zapata puntualiza que esta normativa es específica para productos. En esos operativos, se realizan exhortos o se retienen los productos, pero lo que ofrecen los limpiaparabrisas es un servicio.

Tres organismos municipales analizarán el trabajo de los limpiaparabrisas en Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Las instituciones municipales se instalarán en mesas de trabajo para buscar una salida a una problemática social.

Zapata dice que, para establecer controles, se requiere actuar con apego a la normativa, pero en este caso se complica porque los limpiaparabrisas no son comerciantes informales y se dificulta.



Zapata dice que la idea es buscar una forma de controlar, bajo norma jurídica y respetando los derechos tanto de las personas que se dedican a esta actividad como de los conductores que van en sus vehículos.



El Secretario de Seguridad sostiene que si bien existe una transacción, esta es voluntaria y la persona (conductor) decide si entrega o no un pago por la limpieza de los vidrios.

Autoridades preparan mesas de trabajo para analizar la situación de los limpiaparabrisas que trabajan en semáforos de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

No obstante, en los relatos hechos en redes sociales, como el Fanpage de Facebook de EL COMERCIO, la comunidad refiere abusos.



“A mí uno me empezó a golpear el carro y el vidrio”, dijo Fernanda M. en nuestra publicación de Facebook. “Así uno les diga que no, se arriesga a que le rompan el parabrisas o le rayen el auto”, escribió David R.



“El sábado yo me negué a que me lo limpien y uno de ellos me jabonó la ventana de mi lado para obligarme a que le dé dinero”, dijo Sol A., también en nuestro Fanpage.



“Conozco limpiadores de parabrisas en ciertos espacios de la ciudad que son bastante respetuosos. Y felicito eso pero tengo el caso en el mismo sitio 10 de Agosto y NNUU que se acercaron par de personas que siempre están ahí limpiando parabrisas y al negarme a recibirlo insultaron a mi madre y a mí”, testimonió Gaby S.



Jennifer M. relató: “Sin animo de ofender absolutamente a nadie pero de un tiempo para acá Quito está totalmente descuidado (en todo sentido), justamente hace un par de meses en la misma intersección un 'limpia vidrios' se acercó a mi vehículo yo le dije: no gracias. Se acercó a mi ventanilla y me dijo textual: la próxima vez que vuelvas a pasar ya vas a ver lo que te hago”.



“Y lo peor es que a una le ven mujer frente al volante y se abalanzan a limpiar el parabrisas y poco caso hacen cuando una les dice que no. Realmente da pánico cuando el semáforo se pone en rojo y estos tipos se lanzan”, escribió Kary S.



“Son unos abusivos, por la parte de El Inca es igual un individuo le dije que no quería que limpie el parabrisas y lo hizo, luego le dí 25 centavos y cogió y me los lanzó diciendo que era muy poco”, reveló Verónica C.



Irene F. reseñó: “En la Occidental a la altura del Santa María (sector El Condado) hay un sinfín de vendedores y de 'limpiaparabrisas', estos últimos no gozan de ninguna confianza, en horas muy tempranas rompen vidrios... Las mujeres rogamos que no nos pare el semáforo en rojo”.



“Debería haber algún tipo de control, estas personas que limpian los parabrisas son abusivos, groseros, necios; si se les dice que no ellos insultan y van golpeando los vidrios. No estoy en contra del trabajo pero lo deben realizar con respeto”, señaló Katy R.



“Esta situación se está saliendo de control, están por todas las esquinas y algunos son agresivos, si yendo en el auto uno se llena de temor cuando tenemos que parar, qué puedo decir de caminar por ahí, ahora ellos son dueños de las calles y he visto cómo responden mal cuando se les dice que 'no gracias no quiero que limpies mi parabrisas', y los Metropolitanos están mirando y no ayudan a la gente ni hacen nada, solo miran para otra parte”, posteó Ana María Z. en nuestro Fanpage.