Un pico de 17 puntos de índice de radiación solar se registró a las 11:10 de este jueves 19 de octubre en Quito

Desde el pasado lunes (16 de octubre) el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha evidenciado, a través de su estación Izobamba, localizada en el sur de Quito, índices de radiación que fluctúan entre los 11 y 17 puntos, es decir, niveles altos, muy altos y extremos.

Pablo Llerena, especialista de pronósticos y alertas metereológicas del Inamhi, explicó que los picos más altos se han registrado entre las 10:00 y las 12:00, aunque estudios internacionales señalan que existe mayor afectación de la radiación entre las 10:00 y las 16:00.



Durante este jueves el índice de radiación varió de acuerdo a la cantidad de nubosidad, por ejemplo, durante las primeras horas la capital tuvo un cielo despejado y por ello se registró 13 puntos de rayos UV hasta las 10:10.



Luego el cielo se tornó a parcial nublado y la radiación bajó a 6 puntos. Para las 11:10 el índice fue de 17 y se mantuvo en ese nivel durante 10 minutos, para posteriormente bajar a 7.



Andrés Ramírez decidió salir durante los últimos días con un paraguas para protegerse del sol. “Estos días he tomado medidas de precaución como paraguas y gorra. El protector solar me pongo siempre”.



Francisco Salazar en cambio reconoce que solo tras conocer que los índices de radiación iban a ser elevados optó por colocarse protector solar y gafas. “Generalmente no me pongo bloqueador, menos utilizo gafas, pero en realidad deberíamos crear una cultura al respecto”.



Priscila Salguero comenta que durante los últimos días ha tenido un fuerte dolor de ojos por causa del intenso sol. Asegura que aunque se ha protegido con protector, gafas y blusas de manga larga no ha sentido mucho alivio.



El especialista de pronósticos del Inamhi señala que al vivir en un país que se sitúa en los trópicos, los rayos ultravioletas caen de forma perpendicular causando mayor incidencia, por ello recomienda a la ciudadanía no esperar a que se lancen alertas, sino más bien tener medidas de precaución ante el sol durante todo el año.



Llerena además explica que la afectación de la radiación UV incrementa entre un 10 y 12% cada 1 000 metros de altura, es decir que en Quito, que se encuentra a 2 800 metros de altura, la afectación es un 30% mayor que en otros sitios que se encuentran en un nivel más bajo.



Según los análisis realizados por el Inamhi para el fin de semana la radiación UV disminuirá y se tiene previsto que para la próxima semana se presenten precipitaciones. “Estamos realizando análisis constantes para poder alertar cuando ya inicie el período lluvioso”, dijo el experto.