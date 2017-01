En Quito se pagan seis tipos de tasas e impuestos

Pagar los impuestos a tiempo es una responsabilidad ciudadana y un aporte al buen vivir de la ciudad. Los tributos de orden municipal son el impuesto predial, la tasa de bomberos, la tasa de seguridad, la tasa de contribución por mejoras, el derecho de patente y la matriculación vehicular.

La recaudación de impuestos municipales en 2016 alcanzó la suma de USD 134,8 millones, de acuerdo con el registro de la Administración General del Distrito. Para el 2017 se estima recaudar por impuestos USD 192 millones.



Desde el 3 de enero, los ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial, junto al cual se cobra las tasas de bomberos, de seguridad y de contribución por mejoras. Para consultar el valor a pagar hay tres vías, a través del portal web del Municipio o en la página de Servicios Ciudadanos de la Alcaldía, llamando al 1800 456789, o enviando un mensaje de texto al 6367 con el número de predio.



El pago puede realizarse con tarjeta de crédito vía Internet –en los portales antes señalados– y en los bancos del sistema financiero nacional, que en su mayoría mantienen convenios con el Municipio.



También hay ventanillas preferenciales en las nueve administraciones zonales, para adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Estas ventanillas estarán operativas hasta finales de febrero y el horario de atención es de 08:00 a 16:30.

Hasta el 31 de enero hay un descuento del 9% en el cobro del tributo. A partir de febrero, la reducción en el descuento será de un punto cada 15 días. Desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre se hará un recargo del 10%. En el caso de predios rurales existe un descuento de 10% hasta el 15 de febrero. En adelante y hasta el 15 de agosto, la rebaja será de 5%.



A aquellas personas que no cancelen a lo largo del año se les cobra un impuesto de mora. “Adicionalmente, el Municipio puede aplicar acciones coactivas para ejecutar los cobros. A la persona se le notifica que si no se acerca a pagar en 48 horas se le puede embargar sus bienes. Esto se puede aplicar desde el primer día que cae en mora. No obstante, el Municipio primero realiza acciones de cobro extrajudiciales, como llamadas telefónicas o notificaciones digitales”, explica Miguel Dávila, administrador general del Municipio.



Hasta el jueves 19 de enero, el Municipio había logrado recaudar por impuestos prediales un total de USD 37,7 millones. El número de contribuyentes que pagó hasta esa fecha llegó a 187 305, indicó Carlos Flores, director de Servicios Ciudadanos.



La solicitud de la patente se realiza en las Administraciones Zonales, si es por primera vez. Los requisitos se encuentran en la página de Servicios Ciudadanos de la Alcaldía. Para declarar se debe solicitar previamente una clave electrónica en el mismo portal y realizar la declaración en línea. El pago se realiza solo en las entidades financieras.

El impuesto debe cancelarse en los primeros seis meses del año. El plazo máximo es el 28 de mayo, para personas naturales, y del 10 al 28 de junio, para personas jurídicas. El calendario de pago se rige por el noveno dígito del RUC.



Santiago Betancourt, director metropolitano Tributario, recomienda registrar la patente junto con el registro en el catastro municipal. “Al registrarse les dan una clave para declarar por Internet y se les informa a las personas de sus obligaciones”, explica.



El lunes 16 de enero se inició el período de matriculación vehicular 2017 en los seis centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV): San Isidro del Inca, Los Chillos, Guamaní, Guajaló, Florida Alta y Carapungo; así como en los dos centros de matriculación del Parque Bicentenario y la Terminal Terrestre Quitumbe.



Para la RTV, los ciudadanos deben tomar una cita previa en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, seleccionando el centro al que desea asistir, en el horario de su conveniencia. Los horarios de atención en los centros de matriculación son de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 20:00, y los sábados y domingos, de 08:00 a 16:30. Durante el mes de enero, con cita previa, pueden presentarse todos los vehículos sin importar el último dígito de su placa.

En la página de la AMT se puede consultar los valores de matrícula, RTV e infracciones de tránsito.Los usuarios que no presenten sus autos a la revisión durante todo el año deberán cancelar USD 50. Aquellos que no matriculen sus vehículos en el mes correspondiente, de acuerdo con el último dígito de la placa, deberán cancelar USD 25. Para los que no matriculen en todoel año, la multa es también de USD 25.



Por último, Dávila explicó que la tasa de recolección de basura, aunque es considerada un impuesto municipal, “jurídicamente nunca entra al Municipio, sino que va directamente a la Empresa Municipal de Aseo de Quito, que es una entidad jurídica diferente”. Esta se cobra en la planilla de luz.