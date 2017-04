23 dependencias municipales visitaron Llano Grande

Moradores del sector de Llano Grande, ubicado al nororiente de Quito, fueron visitados la mañana de este viernes 21 de abril por la iniciativa Municipio Móvil.

En la casa barrial de la urbanización Casa Tuya se colocaron funcionarios de 23 dependencias municipales para ayudar a los vecinos con requerimientos como por ejemplo solicitudes para alcantarillado, medidores, patentes e incluso para conocer sobre descuentos que pueden obtener las personas con discapacidad o de la tercera edad.



Manuel Chusig llegó a las 09:30 para que le indicaran una solución respecto a una quebrada que pasa cerca de su casa y la considera peligrosa. "Hace mucho tiempo la quebrada estaba seca, pero hoy ha crecido mucho y quiero que me indiquen qué se puede hacer, porque cuando voy a la Administración Zonal me dice que haga todo por internet y yo no sé usar", comentó el adulto mayor.



Carlos Flores, Director Metropolitano de Servicios Ciudadanos del cabildo capitalino, señaló que esta iniciativa recorrerá durante el 2017 alrededor de 41 sectores. "Buscamos acercar los servicios a la comunidad", expresó el funcionario.



Entre las 09:30 y las 14:00 que es el horario de atención de estas unidades móviles, se registra un flujo de usuarios entre 800 a 1600.



El viernes 28 las vecinos de Solanda contarán con la presencia de esta iniciativa.