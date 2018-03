Cofradía de los Duendes escarba la historia de las cruces del Centro

“Los monumentos no son solo piedra. También tienen su historia”. Esta es la idea que guía los recorridos que organiza la Cofradía de los Duendes. Una vez al mes, escarba el Centro Histórico de Quito.

Desde las 09:00 de este sábado 24 de marzo del 2018, los participantes del recorrido ‘Secretos y Confesiones de las Cruces Quiteñas’ se reunieron bajo la cruz del convento de Santo Domingo, justo en la esquina de las calles Rocafuerte y Guayaquil.



La cruz que se ubica en el ingreso al convento de Santo Domingo data de 1588 y fue levantada por Fray Pedro Bedón, uno de los priores más ilustres que tuvo la orden de los dominicos, en Quito. Ese dato es uno de los muchos recopilados por la Cofradía y que fue transmitido a los asistentes al recorrido que dura cerca de tres horas.



Durante el paseo guiado se develaron las historias de las cruces del Carmen Alto, Santa Clara, San Francisco, La Merced, La Concepción, Catedral, El Sagrario y La Compañía.



Guillermo Salarni, un argentino que vive hace 30 años en la capital, fue uno de los más entusiastas asistentes a los recorridos. El de las cruces es su tercer paseo guiado y contó que es una manera interesante de conocer a la ciudad.

“Quito no es mi ciudad y al no conocerla por completo me genera más seguridad recorrer sus atractivos con un grupo de gente. La idea de contar las cosas desde la leyenda me parece interesante”, comentó Salarni.



Oswaldo Mancheno es quiteño. Del recorrido se enteró por las redes sociales. “Buscaba una opción para saber más del Centro Histórico y encontré lo de las cruces. Me interesó participar en este porque estamos próximos a la Semana Santa”, dijo.



La Cofradía de los Duendes realiza de manera constante la recopilación de la información basados en textos de las bibliotecas quiteñas, contó una de sus integrantes, Rina Artieda. Agregó que la alimentación de la información es constante y cada recorrido que se oferta siempre tiene elementos nuevos.



Para conocer sobre la historia detrás de las cruces de los templos del Centro Histórico, la mañana de hoy legaron cerca de 15 personas.