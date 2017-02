El sur de Quito celebra el Carnaval con un desfile

San Pedro dio una tregua, pero el frío sí fue extremo. Pero con frío y todo, hoy, sábado 25 de febrero del 2017, cerca de 2 000 personas participaron del desfile en la Tribuna del Sur, ubicada cerca del redondel de La Atahualpa.

Estaba previsto que el 'Desfile del Carnaval Quiteño' empezara a las 09:00 y termine a las 12:00, sin embargo, inició pasadas las 10:00.



De a poco, la gente llegó para apreciar las multicolores comparsas a cargo de instituciones educativas, Casas Somos, gestores culturales independientes, militares, agrupaciones de 60 y Piquito, bandas de pueblo y organizaciones barriales.



David Sotomayor pertenece al grupo 'Sentimiento Ecuatoriano', de la parroquia de Lloa. Emocionado dijo que "estamos representando a la Casa Somos de nuestra parroquia. Ahí se da acogida a los vecinos del lugar con diferentes actividades de integración". Para el Carnaval del sur, ellos se prepararon para bailar ritmos tradicionales de Lloa.



Según Ángel Carranza, inspector de la Policía Metropolitana, el operativo para que todo marche con normalidad contó con la presencia de 30 efectivos que se ubicaron, desde las 07:00, a lo largo de la avenida Teniente Hugo Ortiz. Desde esa hora, ya habían colocado vallas a lo largo de la vía.



La agrupación Sisa Yaya Andino se preparó un mes antes de que llegue el desfile. Con 37 bailarines, hombres y mujeres, esta agrupación pertenece al barrio La Argelia y a su Casa Somos. "Este desfile está muy entretenido y elegante porque vienen de muchas partes de la ciudad", señaló la bailarina Alisson Lárraga.



La celebración del Carnaval también fue una oportunidad para que los comerciantes pudieran vender sus productos. Lo que más buscó la gente fue la espuma de carnaval, conocida como 'carioca'. Ramiro Molina, vendedor de este producto indicó que la venta no estuvo tan buena debido al tiempo que "no acompaña".



Víctor Gavilanes es un vendedor de gorras que recorre el país ofreciendo este producto. Asimismo contó que no vendió como se esperaba debido a que el clima estuvo frío. "En otras ciudades he vendido más y más caro", dijo.



Este evento gratuito estuvo organizado por el Municipio de Quito, su Secretaría de Cultura a través de la Administración Zonal Eloy Alfaro. El propósito fue que los habitantes del sur de la ciudad celebren el Carnaval de una manera gratuita y sin violencia.