Incremento de un carril en el redondel de Zámbiza, en el norte de Quito, busca reducir los tiempos de viaje

Cerca de siete minutos tomaba circular desde el redondel de Gualo hasta el redondel de Zámbiza, en el norte de Quito. Ese trayecto tiene apenas 1,4 kilómetros, pero era considerado una de las zonas conflictivas sobre la avenida Simón Bolívar.

Por ello la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmo) decidió incrementar un carril para permitir el acceso al redondel de Zámbiza.



Los trabajos se iniciaron el pasado 13 de diciembre y la obra civil ya está finalizada.



Christian Zaragocín, gerente de Operaciones de la Movilidad, explica que tras el último estudio realizado, el nuevo carril ha permitido reducir el tiempo de viaje a tres minutos y en las horas con menor tráfico a un minuto y medio.



Sin embargo, quienes circulan por ese lugar deberán ahora tomar en cuenta que el carril derecho será exclusivo para quienes se dirijan hacia la avenida De las Palmeras.



Zaragocín señaló que durante los próximos días se colocarán bolardos y bordillos para evitar que los vehículos cuyo destino no sea la avenida De las Palmeras ingresen y así mejorar la movilidad en el redondel.



Para Efrén Jácome, quien circula por ese sector diariamente para dirigirse a su oficina ubicada en la avenida Eloy Alfaro, el incremento de un carril ha permitido "mejorar en algo la movilidad", pero considera que la única forma de tener una circulación más ligera será cuando exista respeto entre conductores.



"Los redondeles siempre representan un caos, porque aquí la gente no da paso, bota el carro, no es gentil", mencionó el conductor.