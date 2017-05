Quito Cables: el Municipio busca acuerdo para expropiar

Mientras en la estación La Ofelia de Quito Cables se observan avances en la obra civil, una reunión entre los moradores que enfrentan las expropiaciones y los representantes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) fue suspendida.

Según el representante de los moradores de San José de El Condado, Patricio Molina, el secretario de Movilidad, Darío Tapia, le informó que la reunión que estuvo planificada para hoy se trasladó para el lunes 15 de mayo del 2017. Ante eso, los vecinos expondrán el miércoles 10 del mismo mes sus inquietudes ante los medios de comunicación y el viernes próximo harán una asamblea para llevar sus preocupaciones a la ­Alcaldía en la nueva reu­nión del próximo lunes.



“La tarde de ayer tuvimos una nueva reunión con los representantes de San José de El Condado, para establecer acuerdos y liberar los predios que se requieren. Ese es el camino por el que siempre dijimos que íbamos a avanzar, el del diálogo, de los acuerdos, de tomar en cuenta las inquietudes de los vecinos y hacer todo lo que está a nuestro alcance por atenderlas”, dijo el martes el alcalde Mauricio Rodas.



Por otra parte, Sergio Garnica, concejal independiente y presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Concejo, explicó que su comisión tiene que pasar un informe para que la Secretaría de Territorio proceda a cambiar el tipo de uso de suelo de 32 lotes (8 de ellos en San José de El Condado), para que pasen de residenciales a “de equipamiento”. De esta forma, en ellos se podrán colocar los pilones para la Línea 1 de Quito Cables en ese sector.



El hecho de que la Secretaría sea la que cambie el tipo de uso de suelo le generó una duda de tipo legal a Garnica: “He enviado una carta al Procurador Metropolitano para saber si actuamos en derecho”, dijo.



Jorge Albán (AP), miembro de la Comisión, envió una carta al alcalde Mauricio Rodas hace unos dos meses, exponiendo sus reparos sobre la transitoria de la Ordenanza para Quito Cables, en la cual se faculta a dicha entidad del Municipio para realizar la actualización. Para Albán, ese es un tema que se debe definir en el Concejo Metropolitano.

Mientras tanto, los moradores que se sienten afectados por la obra en San José de El Condado mantienen su posición y dicen que no se moverán de sus predios. Piden que se instalen mesas de trabajo.



La mañana del 9 de mayo, Rodas se refirió al proyecto y, entre otras cosas, señaló que Quito Cables avanza con base en su promesa de diálogo. Mencionó que la tarde del lunes pasado hubo una reunión con los moradores de San José de El Condado, con la finalidad de establecer acuerdos para liberar los predios que se requieren.



Molina se refiere a una carta enviada al Municipio en la cual muestra su preocupación por la negociación sobre el manejo de las expropiaciones.



Su preocupación es el tiempo propuesto para la salida de los moradores y el hecho de que la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública establece que, en caso de que el predio que resulte afectado por la expropiación tenga alguna actividad económica, se debe pagar una indemnización por ese hecho.



Según los moradores, la indemnización por sus predios se limitaría al valor catastral y no están de acuerdo. Este Diario pidió una versión sobre este asunto a Darío Tapia, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.



Actualmente, el trabajo más visible del proyecto se concentra en La Ofelia. Allí, en un área cercada entre la terminal del Corredor Central Norte y la de buses interparroquiales, se interviene en lo que será la estación de la primera línea.



Está previsto que esta primera línea se ejecute en 16 meses. Esto, después del contrato firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el marco de la Conferencia Hábitat III, de octubre del 2016. La obra costará USD 43,5 millones.



Rodas señaló que aparte del avance en la obra civil, se trabaja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la adquisición del equipo electromecánico que se requiere para los sistemas de teleféricos.

Según la Epmmop, los predios que se expropiarían suman 32. De ellos, ocho son de San José de El Condado. Molina dice que en esos ocho lotes hay 33 cartas prediales y se afectaría a unas 200 personas