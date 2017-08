6 100 buses seguros hay para el inicio de clases 2017-2018

Amenos de un mes para el inicio de clases 2017-2018 los transportistas escolares están a la espera de que culmine­ la entrega de los adhesivos que acreditan a sus unidades como transporte seguro, para estar listos. En Quito hay 93 cooperativas que, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), prestan el servicio.

En seis días, 6 100 transportistas recibieron, por grupos, una capacitación en temas relacionados con la seguridad vial. Este fue un paso previo, al igual que los cuatro años anteriores, para contar con el adhesivo Transporte Seguro 2017.



Según Ángela Amoroso, directora de Seguridad Vial de la AMT, hasta finales de agosto se entregarán los adhesivos a cada cooperativa. Una vez entregados todos los ‘stickers’, estos serán un requisito con el que los buses de servicio escolar podrán cumplir con la revisión técnica vehicular.



Este año, la capacitación se dividió en tres etapas. En la primera se habló de las normas técnicas con las que deben cumplir las unidades, además de la responsabilidad de los conductores en las vías. La segunda parte se centró en la psicología del conductor aplicada al tránsito. Mientras que la ­última concienció a los conductores mediante una representación teatral.

En la inauguración de las capacitaciones, el miércoles 2 de agosto, Fausto Miranda, director de la AMT, señaló que este es el cuarto año consecutivo que se realizan los talleres. El objetivo, según el funcionario, es que se reduzcan los accidentes de tránsito.



Miranda no especificó un porcentaje de accidentes, pero dijo que los buses de transporte escolar son los que presentan el índice más bajo de accidentes respecto de otro tipo de vehículos.



El dato que sí maneja Amoroso es la contravención de tránsito de buses escolares que no cuentan con las luces o adhe­sivos distintivos para ofrecer el servicio. Por este tipo de infracción, la AMT emitió 34 sanciones en el 2016 y 31 en lo que va del 2017.



El objetivo, tanto de la capacitación y la entrega del distintivo, según la AMT, fue identificar qué buses escolares han cumplido con el proceso para ser considerados seguros. Para esto, Amoroso señaló que un eje importante del plan Seguros a Clases es el control de los vehículos en las vías.



Dichos controles no solo se centrarán en los adhesivos sino en que las condiciones con las que las unidades se presentaron a la revisión y capacitación sean las mismas una vez que estén operando.



¿Qué se debe tomar en cuenta para que un bus escolar sea seguro? Según Jorge Barragán, coordinador de Seguridad de la AMT, lo primero es constatar que la unidad de transporte cuente con dos adhesivos, uno que es el permiso municipal y otro del Regreso a Clases 2017.



En lo referente al vehículo, lo primero que un padre de familia puede verificar a primera vista, según Barragán, es el buen estado de las llantas, que su hijo sea ubicado en un asiento con el cinturón de seguridad y que el conductor se encuentre en condiciones óptimas para manejar.



“Si detectan que el conductor está en estado etílico o no tiene las condiciones para manejar, no se debe embarcar a los niños. Pueden denunciar el hecho y se realizarán controles”, señaló Barragán.



Para Guillermo Tigsi, gerente de la Cooperativa Transquito Seguro, la capacitación y la identificación como transporte seguro son importantes porque eso los diferencia de quienes prestan el servicio de manera informal: “Los adhesivos son el aval de que hemos pasado por todos los filtros de seguridad que exige el Municipio”.



Además de ese distintivo y de la capacitación recibida, Tigsi comentó que una medida importante para su cooperativa es contar con una ayudante que se encarga de recibir y ubicar a los más pequeños. También se autoconvocan a capacitaciones semestrales.



Según el Ministerio de Educación, el 4 de septiembre se iniciará el ingreso escalonado al período escolar 2017-2018. Ese día entrarán los estudiantes de Bachillerato.



Para el martes 5 de septiembre está previsto el ingreso de 8º, 9º y 10º de Educación General Básica. Mientras que para el 6 de septiembre lo harán 5º, 6º y 7º. El 7 de septiembre inician clases 2º, 3º y 4º y el viernes 8 de septiembre los estudiantes de 1º de Básica. El 2 de octubre del 2017 retornan a clases los niños de Educación Inicial.