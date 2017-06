Cinco afectaciones ambientales producidas por las quemas agrícolas

El incendio registrado en el cerro Atacazo, al sur occidente del Distrito Metropolitano, fue controlado completamente la mañana de este jueves 8 de junio de 2017. Más de 40 efectivos del Grupo Táctico Forestal debieron sofocar manualmente el fuego.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito hizo esta mañana un sobrevuelo por el área afectada con una cámara termográfica para verificar que no existan puntos calientes en el lugar. Según Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos, los indicios dan cuenta que el incendio se produjo debido a una quema agrícola.



Sin embargo, aún no se establece cuántas hectáreas resultaron afectadas debido al incendio. Según información del Cuerpo de Bomberos, aún no se conoce el número exacto de afectación, ya que ese dato se lo determina a través de un proceso de georeferencia.



Lo que sí se sabe es que las afectaciones ambientales que dejan las quemas agrícolas son graves. Ante esta realidad, la Secretaría de Ambiente del Municipio dio a conocer cuáles son las cinco principales afectaciones que dejan estas prácticas agrícolas.



1.- Cambios en el suelo

Las propiedades físicas del suelo sufren ciertos cambios considerables, especialmente en la capa superior. Al mismo tiempo, la capacidad de retención de humedad se reduce, representando un problema en climas secos o estacionales.



2.- Pérdida de nutrientes

El aumento de temperatura durante la quema puede conducir a pérdidas de nutrientes en las primeras capas del suelo. El nitrógeno, uno de los nutrientes básicos de las plantas, se puede reducir notablemente luego de la quema. También puede haber pérdidas en importantes proporciones de fósforo e inclusive potasio.



3.- Daños en microorganismos

Los microorganismos presentes en el suelo son los que se encargan de descomponer el material orgánico presente, lo que contribuye a tener un suelo de buena calidad. Con la presencia del fuego, dichos microorganismos se ven severamente afectados.



4.- Contaminación del aire

El humo que se genera producto de la quema agrícola incide de manera significativa en la contaminación del aire, lo que también provoca enfermedades respiratorias a la población.



5.- Propagación de incendios forestales

Las quemas agrícolas son una de las principales causas que provocan incendios forestales. Cuando esto ocurre, se genera una importante emisión de gases, principalmente de monóxido de carbono, lo que agrava el problema del calentamiento global.



Como parte del plan de prevención y respuesta de la temporada seca, el Cuerpo de Bomberos estableció algunas medidas orientadas a prevenir las quemas agrícolas.



Para generar una mayor conciencia en los comuneros dedicados a la agricultura, se programaron cuñas de radio en zonas rurales con mensajes de prevención, fomentando el compostaje. También se han organizado activaciones preventivas en las 33 parroquias rurales, a través de material informativo y personal de vinculación comunitaria. Estas activaciones también se realizaron en escuelas ubicadas en zonas rurales.



Adicionalmente, todos los días el personal del Cuerpo de Bomberos publica un mapa de propagación de incendios, para establecer las zonas en las que hay más riesgos que se produzca un incendio forestal.