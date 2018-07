Quejas por la recolección de basura en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

Los moradores de tres barrios del sur de Quito le solicitan a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) que mejore el servicio de recolección de desperdicios debido a que estos se acumulan durante la semana.

La mañana de hoy, 23 de julio del 2018, este Diario hizo un recorrido en Santa Ana y las ciudadelas Defensa y Justicia y Tarqui de La Mena 2, en donde hubo contenedores saturados de desechos. Los vecinos coincidieron que anoche se realizaron tareas de limpieza allí, pero todavía hubo cajas que continuaban llenas.



A las 08:55 de hoy, una localizada en la intersección de las calles Francisco Barba y Leonidas Batallas, en Santa Ana estaba, repleta de edredones viejos, ropa sucia, un colchón, botellas de licor y fundas plásticas. La basura también reposaba en la vereda y los canes se acercaban a escarbar.



Marcia Zambonino vive 40 años en ese sector y es propietaria de un consultorio médico. Asegura que la acumulación de basura es un problema recurrente. “Vienen volquetas, recogen lo que está encima de las cajas y dejan el resto. Hay moscos y mal olor”.



A esto se suma –explicó la mujer- que hay gente que saca la basura para reciclarla y deja las fundas rotas en la vía.



Para el vecino Humberto Brand, el problema radica en que los recolectores no se limpian totalmente y luego se llenan con rapidez.



A las 09:50, el panorama era similar en la ciudadela Unión y Justicia. Había basura acumulada en las calles Paquisha y S14C. De igual forma, los perros se acercaban a romper las bolsas.



A esa hora, un camión recolector se acercó a retirar lo acumulado. Para el vecino Wilson Baez, esas tareas no son suficientes debido a que no todos los contenedores se limpian de forma simultánea y unos quedan con desechos.



A su juicio, la gente tampoco tiene buenas costumbres. “Se puede meter la basura en los contenedores, pero prefiere dejarla afuera”. Además, no se respetan los horarios de recolección que implementa el Municipio.

El cerrajero Sergio Vega aseguró que la limpieza se realiza en horas de la madrugada o en la noche en esa zona, pero las cajas se llenan rápidamente.



A veces, la basura desperdigada queda en la calle y con el viento avanza hasta su taller. "Tengo que salir a barrer y limpiar con agua la calzada".



A las 10:45 había basura acumulada en el parque Central de la Ciudadela Tarqui de La Mena 2, en las calles Gines Fernández y Alonso de Bastidas.

Allí, decenas de transeúntes caminaban junto a los desechos desperdigados sobre el césped, los cuales generaban mal olor. Para la vecina Lucía Cangas, el servicio de recolección es pésimo y la basura se acumula siempre allí.