Quejas por el proceso electoral en Cuenca

A través de las emisoras locales y en las redes sociales los votantes se quejaron sobre los inconvenientes para sufragar en las primeras siete horas de comicios en la capital azuaya, en el sur del país. Las autoridades del Consejo Electoral del Azuay señalaron que aún no han recibido denuncias por escrito.

Supuestamente, el presidente de una mesa de la Universidad Politécnica Salesiana no permitió a un elector que sufrague con su propio esfero azul, fue una de las quejas verbales.



La cuencana Jacinta Molina dijo que les alertaron de una posible alteración de datos y que por eso ella y sus cuatro hermanos prefirieron llevar su propio esfero para sufragar. “Yo decido mi voto y tiene que valer para el candidato que escoja”.



Otros ciudadanos se quejaron porque no les aceptaron la cédula de identidad caducada. Pero la presidenta de la Junta Electoral del Azuay, Elizabeth Kainz, dijo que conocieron estos casos a través de los medios de comunicación, pero no hay ninguna denuncia por escrito.



Según ella, ningún miembro de las Juntas Receptoras del Voto puede impedir o limitar la votación de los electores porque pudieran ser sancionados hasta con tres salarios mínimos, como lo determina el Código Nacional de la Democracia en su literal cuatro.



Kainz insistió en que si la persona no se siente con la confianza de sufragar con el esfero que le proporciona el organismo electoral, puede hacerlo con cualquier otro y del color que le parezca. “Y los vocales de las juntas tendrán que aceptarlo”.



En el tema del documento de identidad, la funcionaria señaló que toda cédula es válida con tal de que esté legible la información del ciudadano. Otra alternativa es que presente el pasaporte.



En el Consejo Provincial Electoral también se confirmó que se instalaron los 210 recintos electorales con 2 110 Juntas Receptoras del Voto en los 15 cantones azuayos.



A las 17:00 se cierra la votación y la Junta Provincial Electoral ordenará el escrutinio de los votos de las personas privadas de la libertad y de los que se acogieron al programa del Voto en Casa que se cumplieron en Azuay los días jueves 16 y viernes 17 de febrero del 2017.



Luego de esos procesos en los que sufragaron alrededor de 180 personas las urnas se sellaron y serán abiertas a las 17:00 en el Centro de Procesamiento de Información.



Según Kainz, a partir de las 21:00 se conocerán los primeros resultados de las elecciones en Azuay. En este centro, ubicado en el norte de la ciudad, cumplen turnos unas 700 personas en el levantamiento de la información que llegará de los recintos electorales.