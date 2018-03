Quejas ciudadanas en el pago de energía eléctrica en Quito

Problemas para pagar la planilla de luz a través de internet, usuarios que no han recibido su carta de pago y cobros excesivos son algunas de las quejas de la ciudadanía.

Araceli Puetate llegó la tarde de hoy, jueves 8 de marzo, hasta la agencia principal de la Empresa Eléctrica Quito, en la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús, para realizar un reclamo por el incremento que vio reflejado en su planilla. “Usualmente pagaba USD 9,00 y este mes me vino aproximadamente USD 15,00 y es algo ilógico porque no pasamos en la casa”.

Luego de efectuar su reclamo le indicaron que debía llevar la lectura del medidor para determinar si existe algún error.



Mientras tanto a María Cevallos, quien también tiene el mismo problema, le explicaron que un funcionario se encargará de inspeccionar su medidor para determinar si se está haciendo una lectura adecuada del mismo.



Arturo Córdova en cambio tuvo que acercarse a la agencia para pedir una planilla, pues intentó verificar el valor a pagar a través de internet como lo hace todos los meses, pero en esta ocasión no le apareció ningún valor.



“Me dijeron que tengo que esperar a que se cargue en el sistema, pero mi afán es no atrasarme en el pago”, mencionó el usuario.

Quejas ciudadanas en el pago de la luz eléctrica en Quito el jueves 8 de marzo del 2018. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Por su parte Jaime Cajas presentó una queja por cuanto desde hace cuatro meses que le instalaron un medidor de luz no le ha llegado ninguna planilla. “Me indicaron que aún no está cargado en el sistema y que tengo que esperar, pero no quiero que se me acumulen los valores”.



El pasado lunes 5 y martes 6 de marzo se registraron largas filas en las agencias de esta entidad. Los usuarios debieron esperar por horas para cancelar el valor de sus planillas, pues no existía sistema y en las entidades financieras tampoco se receptaron estos pagos.



A través de un comunicado emitido el 6 de marzo por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se informó que por razones técnicas imprevistas, la nueva plataforma de gestión comercial se encontraba momentáneamente fuera de servicio.

La Empresa Eléctrica Quito se encuentra ubicada en la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús, norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Sin embargo, aseguraron que para esa tarde ya no existirían inconvenientes.



Este Diario solicitó un pronunciamiento de la Empresa Eléctrica Quito ante lo reclamos de la ciudadanía, pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido una respuesta.