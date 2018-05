Putin dice que Rusia debe participar en investigación de derribo del vuelo MH17

LEA TAMBIÉN

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este jueves 24 de mayo del 2018 que Rusia debe participar en la investigación internacional del derribo del avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en 2014 para poder aceptar sus conclusiones.

"Desde el principio nosotros propusimos trabajar conjuntamente para resolver esta tragedia, pero para nuestra sorpresa no nos han permitido participar", señaló Putin en rueda de prensa conjunta con su colega francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.



Putin reaccionó así a la acusación vertida este jueves por un equipo de investigadores internacionales en La Haya de que el sistema Buk que disparó el misil que abatió el aparato provenía de una unidad militar rusa.



"La parte ucraniana trabaja allí (en el lugar del siniestro), pese a que violó las reglas internacionales al no cerrar el espacio aéreo del territorio donde tenían lugar acciones militares. Con todo, Ucrania trabaja allí y Rusia no", lamentó.

Por ello, agregó que para que Rusia admita los resultados del informe "debe tomar parte de manera plena en las investigaciones".



A su vez, Putin admitió que había estado todo el día trabajando y por ello no conocía los detalles de ese informe dado a conocer hoy en La Haya por los investigadores holandeses de esa tragedia ocurrida hace casi cuatro años.



Previamente, el Ministerio de Defensa ruso insistió en que fue Ucrania quien derribó en 2014 el avión de Malaysia Airlines cuando sobrevolaba la región de Donetsk.

"La parte rusa ha presentado a las fuerzas de seguridad holandesas pruebas exhaustivas que demuestran (...) inequívocamente la implicación de los Buk ucranianos (y no rusos) en el derribo del avión de pasajeros Boeing procedente de los Países Bajos", señala un comunicado castrense.



El fiscal jefe holandés y miembro del equipo que investiga la tragedia, Fred Westerbeke, aseguró hoy en rueda de prensa que el Buk que derribó el avión malasio pertenecía a la unidad militar rusa Brigada 53, con base en Kursk (cerca de Ucrania).



El vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lampur, fue derribado por un misil el 17 de julio de 2014 cuando sobrevolaba Donetsk, una tragedia en la que murieron los 298 ocupantes del aparato, en su mayoría holandeses.