Vladimir Putin denuncia la rusofobia y elogia la 'sencillez' de Donald Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a dialogar con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, a quien aún no conoce personalmente pero considera una persona "sencilla" y "directa".

Así lo señaló hoy (1 de mayo del 2017) en una entrevista con los presidentes de 10 grandes agencias de noticias en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, en la que denunció, además, la "rusofobia" que campa en Occidente y negó una vez más que el Kremlin haya tratado de influir en procesos electorales a través de ciberataques.



"No nos conocemos. No nos hemos visto ni una sola vez. Pero el candidato Trump dijo que las relaciones con Rusia tenían un nivel muy bajo, y que había que mejorar esa relación. Estamos dispuestos a dialogar con Trump", afirmó Putin.



"Tengo que reconocerle que a mi me encantan este tipo de personas: son sencillos, directos, tienen una visión muy franca de las cosas y eso puede ser muy provechoso", agregó. Y remachó: "nos interesa mucho abrir líneas de diálogo con el señor Trump, aunque no se si eso será posible".



El líder ruso comenzó la entrevista denunciando lo que Moscú percibe como una creciente "rusofobia" en el mundo y dijo que se debe a la defensa que hace Rusia de sus "intereses legítimos" en la arena internacional.



"Se está construyendo un mundo multipolar y esto no gusta a los partidarios del monopolio", agregó.



Denunció "intentos de contener a Rusia" con medidas como las sanciones económicas "que no funcionan" y opinó que la rusofobia no durará eternamente porque "es contraproducente y daña a todos".



Putin no escatimó críticas al despliegue militar de Estados Unidos y la OTAN en varias partes del mundo y la amenaza que eso supone para Rusia.



Afirmó que Washington utiliza como pretexto la amenaza del programa nuclear de Corea del Norte para el despliegue de su escudo antimisiles en la región del Pacífico.



El presidente ruso advirtió que el ambicioso programa estadounidense "destruye el equilibro estratégico en todo el mundo" y acusó a los medios occidentales de silenciar ese "peligro".



Sobre la posibilidad de que Suecia ingrese en la OTAN, Putin aseguró que "eso va a impactar de forma negativa en nuestras relaciones. Lo consideraríamos como una amenaza adicional" y tendrían que "responder de alguna manera".



Preguntado sobre si Moscú está detrás de los ciberataques a Occidente, el líder del Kremlin destacó que el Estado ruso no participa en actividades de pirateo informático.



Y en todo caso, añadió que los "hackers" no pueden influir en los resultados de unas elecciones, en alusión a la victoria de Trump en EE.UU. y la derrota de su rival, Hillary Clinton.

Sobre su futuro político, Putin dijo que aún es pronto para anunciar si se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018.



"Ahora no es el momento. Queda alrededor de un año y eso es mucho tiempo. En el mundo contemporáneo de la política eso es demasiado", señaló.



El jefe del Kremlin, que regresó a la Presidencia en 2012 tras cuatro años de paréntesis como primer ministro, aseguró que "al empezar cualquier precampaña electoral todo el mundo deja de trabajar" y por eso no ve conveniente hacer un anuncio sobre su eventual candidatura.



Los analistas dan por hecho que Putin se presentará a la reelección y que, dado que su popularidad rebasa el 80%, logrará un resultado histórico de más de dos tercios de los votos.



El mandatario afirmó que la economía rusa se está recuperando y que el país se ha habituado a convivir con un precio bajo del petróleo, su principal producto de exportación.



"Vamos mejor, eso es evidente", dijo y destacó que Rusia está trabajando en la diversificación de su economía y que "nada ha cambiado con las sanciones" impuestas a Rusia por la anexión de Crimea y el conflicto en el este de Ucrania.



En relación con España, uno de los destinos turísticos favoritos de los rusos, Putin subrayó que estaría encantado de flexibilizar el régimen de visados mutuos y cree que habría opciones para ello.



"En Rusia estaremos encantados en poder flexibilizar la política de visados con España, pero más que un problema nuestro es un problema de España, que es quien tiene restricciones debido a que pertenece al espacio Schengen", indicó Putin.



Pero añadió que "habría opciones" como el ejemplo de Turquía, con quien Rusia tiene "un sistema de visados muy simple que podríamos copiar para España. Eso permitiría liberalizar los visados para los jóvenes, políticos, personal de organismos oficiales, y por supuesto para el turismo".



Acerca de la crisis en Venezuela, señaló que "es un país que está viviendo una lucha política intensa. Queremos que tanto la oposición como el gobierno respeten las reglas del juego, acaten la Constitución y no permitan los radicalismos".