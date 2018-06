10 puntos a tomar en cuenta, para rendir el Ser Bachiller

LEA TAMBIÉN

En 20 días a partir de este 6 de junio del 2018 empezará la evaluación Ser Bachiller, del ciclo Sierra. Y los inscritos para la prueba, estudiantes de último año de secundaria y los graduados de períodos anteriores, se preparan. Estas son algunas de los puntos que deben tomar en cuenta.

1) Del 13 de junio al 1 de julio tienen que imprimir el comprobante, con su clave de usuario. Ese documento deben entregarlo el día del examen.

También presentar un documento de identificación como cédula, pasaporte o carné de refugiado.



2) El martes 26 de junio, las personas con discapacidad, los privados de la libertad, hospitalizados y ciuadadanos en el extranjero rendirán el test. A todos los sustentantes registrados con alguna discapacidad en el Ministerio de Salud se les tomará un examen adaptado, que durará 240 minutos. Es una hora adicional al resto. Ellos contarán con apoyos de audio, video e incluso con la asistencia de una persona no vinculada a ellos.



3) Si un joven llega tarde al Ser Bachiller no rendirá la evaluación. Es importante que todos se presenten 30 minutos antes.



4) Quienes cometan infracciones, como copiar, es decir hacer fraude o cometer deshonestidad académica, serán sancionados con la suspensión de su prueba y le calificarán con cero. El Instituto de Evaluación Educativa (Ineval) incluso podría tomar acciones legales si se difunde el contenido del examen por cualquier medio, físico o electrónico. Los estudiantes de tercero de bachillerato no tendrán la nota del examen Ser Bachiller y por ello no podrían postular en el período académico a una institución de educación superior.



5) El Ser Bachiller tiene 155 ítems de evaluación, más cinco ítems no calificados, considerados de entrenamiento. El sistema asigna las preguntas de modo aleatorio, hay varios modelos, para evitar la copia.



6) El examen se toma de forma digital, la plataforma es flexible si el estudiante deja para más tarde algunas preguntas por resolver. También es posible cambiar las respuestas.



7) Del 27 al 29 de junio rendirán la prueba los estudiantes de tercero de bachillerato. Para la graduación de secundaria se considera solo el promedio simple de las preguntas de las cuatro dimensiones: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Esta parte de la evaluación aporta con el 30% de la nota final de graduación.



8) No existe una nota mínima en la evaluación. El puntaje obtenido se promedia con las dos calificaciones adicionales y se obtiene la nota de grado. En el caso de que el promedio de las tres notas no alcance el 7, será convocado a una nueva evaluación para graduarse.



9) El 30 de junio y 1 de julio, los no escolares, graduados en años anteriores, darán la prueba.

10) El 19 de julio se puede revisar los resultados en cada cuenta de Ser Bachiller. Y del 20 al 23 de julio será posible presentar los reclamos de resultados. La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) recordó que quien no haya aceptado un cupo podrá rendir el examen las veces que crea necesarias.