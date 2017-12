Puigdemont ofrece a Rajoy reunirse fuera de España para dialogar 

El destituido jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont, sospechoso en España de sedición y rebelión, ofreció este viernes, 22 de diciembre, al presidente del ejecutivo español Mariano Rajoy una reunión en el extranjero para un diálogo sin condiciones.

“Estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas, o en cualquier otro lugar de la UE, que no sea el Estado español, por razones obvias, con el señor Rajoy”, dijo Puigdemont en Bruselas al día siguiente de las elecciones regionales en las que los partidos independentistas catalanes repitieron su mayoría absoluta.



"Llega el tiempo de la rectificación y de la reparación del daño infringido (...) Nos hemos ganado el derecho a que nos escuche", dijo el líder separatista en una rueda de prensa en Bruselas, donde permanece desde final de octubre, cuando fue destituido por Madrid.



Puigdemont pidió una reunión "sin condiciones" entre las partes y aseguró que será "investido" presidente del Gobierno catalán "si se dan las garantías" tras el resultado en las urnas de los partidos independentistas, que alcanzaron la mayoría absoluta en el "Parlament" catalán con 70 de 135 escaños.



"Tenemos el derecho a que se restituya aquello que alteró el Gobierno español", insistió al asegurar que Madrid "ya no tendría que tomar ninguna decisión más en nombre" de un Ejecutivo catalán "ocupado".



El ex "president" no reveló, sin embargo, una de las grandes incógnitas: si volverá o no a Cataluña.



Investigado en España por delitos relacionados con su proceso separatista, podría ser detenido si regresa. La candidatura de Puigdemont, Junts per Catalunya, sumó junto con las otras dos fuerzas independentistas catalanas, Esquerra Republicana (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), los escaños suficientes para formar Gobierno en Cataluña, pese a que el partido más votado en los históricos comicios del jueves fue Ciudadanos, favorable a la unidad de España.