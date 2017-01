Puerto Rico presenta proyecto para convertirse en estado de EE.UU.

La nueva delegada de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó el miércoles 4 de enero un proyecto de ley para convertir a la isla en el estado 51 de la unión norteamericana.

Jenniffer González, elegida en noviembre del 2016 como Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, presentó la medida cumpliendo así una promesa de campaña política del ahora gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que propulsa que la isla se convierta en estado norteamericano.



Según se informó en Puerto Rico, el proyecto de ley se presentó sin el coauspicio de otros legisladores norteamericanos. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la medida, ya que la comisionada puertorriqueña tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto en la Cámara estadounidense.



El proyecto alega que los puertorriqueños ostentan la ciudadanía de Estados Unidos desde hace más de 100 años pero que no son tratados equitativamente en la legislación federal y carecen de representación en el Gobierno nacional, más allá de la comisionada residente. El texto también apunta que la mayoría de los puertorriqueños quiere reemplazar el actual estatus territorial (estado libre asociado) por una forma permanente de gobierno que provea equidad. Se indica además que la isla es tratada como estado para efectos de algunas leyes federales, pero no en muchas otras, tales como las relativas a programas de salud y de apoyo a personas con necesidades, y que millones de puertorriqueños emigraron a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El proceso contemplado en la propuesta legislativa establece la celebración de un plebiscito en Puerto Rico. En él, los puertorriqueños votarían entre la estadidad o la independencia con condiciones que ya fueron legisladas por el Congreso de Estados Unidos. Sería el secretario de Justicia de Estados Unidos quien certificaría o aprobaría el planteamiento de las distintas alternativas.



De ganar la opción de convertirse en estado, se iniciaría un proceso gradual, que debería concluir en el 2025, para ajustar las leyes federales de Estados Unidos en todo lo que esté relacionado con Puerto Rico y proceder entonces con la admisión de la Isla como el estado 51. De completarse ese proceso como se propone, en las elecciones de 2024 los electores de Puerto Rico elegirían sus representantes y senadores al Congreso de Estados Unidos. "Hoy estamos ante un momento histórico. Esta medida sienta la pauta de lo que será mi labor congresional, luchar incansablemente para acabar con el colonialismo en Puerto Rico y hacerle justicia a los más de tres millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico alcanzando la Igualdad plena en derechos, que solo se consigue bajo la Estadidad", expresó González en un comunicado difundido en Puerto Rico.