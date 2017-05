En Puerto Bolívar se debaten 72 tarifas

La operación de Puerto Bolívar comenzó un proceso de cambio desde que la empresa Yilport Ecu asumió la concesión por 50 años. La firma de origen turco pretende convertirlo en una plataforma logístico-portuaria.

Desde el primero de marzo del 2017 tomó posesión física y ha ejecutado obras como el dragado de muelles, compra de grúas móviles, dos grúas portacontenedores (que llegarán el 15 de mayo próximo), la contratación de personal de seguridad y operadores, según la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB).



El viernes 5 de mayo del 2017 se observó a trabajadores realizando su rutina diaria. Los operarios recibían las cajas de banano que llegaban desde las fincas y luego las trasladaban en pallets hacia la bodega de las naves.



Este servicio que se realizaba en un acuerdo directo entre exportador y operador lo asumió la concesionaria que contrató al personal.



Los trabajadores de carga, buque y conexos contratados suman 36 en total.



El costo de la carga por caja de banano (fijada en USD 0,135) es una de las 72 nuevas tarifas que cobra Yilport Ecu y que ha generado conflicto con el sector bananero, el principal usuario del puerto. Dichas tarifas fueron aprobadas el 7 de marzo por APPB.



Otros valores del tarifario son: embarque de banano paletizado en bodega (USD 0,336) descarga de contenedores (USD 60), embarque de contenedores (USD 60), inspección de Agrocalidad (USD 40), entre otros.

Pero ahora se discute un incremento a esos valores. La concesionaria ha presentado dos propuestas con costos aumentados, la última el 28 de abril, cuyos valores están en revisión. El que más preocupa a los bananeros es el de la carga por caja de banano, que pasará de USD 0,13 a USD 0,28 hasta octubre de este año.



Eduardo Ledesma, director ejecutivo de la Asociación de Exportaciones de Banano del Ecuador (AEBE), dice que el sector no puede asumir las nuevas tarifas. Estas significarían un impacto de USD 14 millones anuales. El cálculo considera que el incremento sea de USD 0,15 y que cada semana se exportan desde Puerto Bolívar entre 1,6 y 1,8 millones de cajas de banano.



Ledesma puntualiza que los contratos de exportación para este año cerraron en octubre del 2016 y que, por lo tanto, no pueden variar. Además, con el alza, el banano ecuatoriano perdería competitividad. El precio FOB referencial de la caja de banano es de USD 8,01.



“Hay suficiente cantidad de años (de concesión) para cobrar el valor máximo fijado por caja (USD 0,28), pero que no nos afecten ahora. Que la empresa haga primero las inversiones necesarias en el Puerto Bolívar”, asegura.



La inversión total de Yilport Ecu será de USD 750 millones. Solo en la primera fase de inversión (3 años) son USD 241,96 millones.

En los primeros dos meses de operaciones Yilport Ecu ha invertido unos USD 9,1 millones, según el gerente de APPB, Vicente Guzmán.

El funcionario explicó que el modelo de operación pasó a manos privadas e “inevitablemente van a haber tarifas. Antes no existían porque Autoridad Portuaria subsidiaba al sector exportador entre USD 7 y 8 millones anuales”.

La APPB propone analizar los márgenes de utilidad de cada una de las partes y que se haga un estudio técnico sobre la afectación económica de las nuevas tarifas para que “no se vea afectado ni el productor ni el precio de la caja de banano”.



El análisis de las nuevas tarifas se realizará hoy en Machala con el gerente de Yilport Ecu, Rafael Sapiña; el gerente de APPB, un delegado del Ministerio de Transporte y representantes de los exportadores bananeros.



Fabricio Espinoza, productor y exportador bananero orense, cree que en caso de aprobarse el alza de los USD 0,28 por caja se crearía una competencia desleal entre puertos. Además, el gremio podría verse obligado a realizar sus exportaciones desde el Puerto de Guayaquil, lo cual impactará a los pequeños productores quienes tendrán que asumir los costos por fletes.



Es el caso de Segundo Solano, pequeño productor y presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, quien ya ha hecho sus cálculos. El flete hasta Guayaquil le costaría USD 0,50 por caja de banano. A la semana, Solano envía 1 000 cajas para exportación, lo que significaría USD 500 adicionales semanales por los fletes. “El productor sería el más afectado”, asegura. El 30% de la exportación del país se realiza a través de Puerto Bolívar.



Este Diario pidió una versión de Yilport Ecu sobre este tema, pero se informó que la dará hoy luego de la reunión en Puerto Bolívar.