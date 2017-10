Se instalará mesa técnica para analizar situación del puente colapsado Guayaquil - Isla Santay

Una mesa técnica en la Isla Santay analizará la situación de sus pobladores en una reunión que se realizará a las 12:30 de este viernes 13 de octubre del 2017.

Se hará luego del colapso de una parte del puente basculante que une Santay con Guayaquil, producto del choque del barco pesquero Patricia, ocurrido a las 15:50 del jueves 12 de octubre.



La actividad será liderada por la Gobernación del Guayas y participarán instituciones públicas como los ministerios de Salud, de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre otras.



Temas como las posibles soluciones para la readecuación del puente, la afectación turística y económica y la movilización de los comuneros, serán discutidos por las autoridades.



A las 09:30 de este viernes, un delegado de la Secretaría de Riesgos se acercó al lugar para realizar una inspección técnica de cómo se encuentra la estructura.



Al sitio, que está ubicado en la calle El Oro en la intersección con la ría, en la orilla del río Guayas, llegan personas en sus vehículos para observar la parte del puente que ahora reposa sobre el río Guayas. Sin embargo, guardianía privada no permite el acceso a la entrada de puente.



"Yo venía una vez por mes a cruzar el puente. Ahora tendré que coger una lancha desde el Mercado Caraguay hasta la isla", contó Nelly Petroche, quien se acercó a ver lo que había sucedido.



Ella acostumbraba a cruzar también el puente que une a Durán con la Isla Santay.



Ángel Espinoza también se acercó esta mañana al punto turístico. "Tienen que arreglarlo rápido, aquí no pasaban solo dos o tres personas", opinó.



La embarcación causante del daño permanece retenida al igual que su tripulación. Se investigará su vinculación con el accidente.

El jueves, el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, dijo que el barco no tenía permiso para navegar.



El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil rescató a nueve personas que estuvieron atrapadas por algo más de cuatro horas en el puente.