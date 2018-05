El puente Guayaquil-Santay se entregará el 21 de junio del 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La entrega del puente que une Guayaquil con la isla Santay se retrasará por 21 días. Así lo informó el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, durante una rueda de prensa realizada este jueves 17 de mayo del 2018.

Los trabajos de reconstrucción de uno de los tramos del puente que fue derrumbado el 12 de octubre del 2017 estaban planificados que finalizarán este 31 de mayo, sin embargo por razones logísticas de la compañía constructora Metain se prevé que la culminación de la obra se realizará el 21 de junio.



Además, está previsto elaborar un plan de contingencia y mitigación de riesgos, donde se contemplarán aspectos de seguridad y protección marítima, a lo que también se sumará la implementación de señalización diurna y nocturna y un plan de mantenimiento. Eso explicó el Gobernador, aunque no dio una fecha.



Cevallos presidió la mañana de este jueves desde las 08:00 en una mesa de trabajo para evaluar la reconstrucción del puente. La reunión se realizó a un costado del puente al pie del río Guayas, donde se instalaron dos carpas.

Asistieron delegados de la Armada Nacional, Ministerio de Turismo, Servicio de Contratación de Obras (Secob) y comuneros de la isla Santay. Para luego dar lugar a la rueda de prensa.



En octubre del 2017, el barco pesquero Patricia impactó la infraestructura derribando un tramo de 145 metros, en la parte situada al inicio del puente del lado de Guayaquil. El costo del daño fue de USD 3 millones, un rubro que fue asumido por los dueños de la embarcación atunera. Tras siete meses del accidente y en medio de los trabajos de reparación, la tarde de este 15 de mayo otra embarcación puso nuevamente en riesgo la estructura en el río Guayas, se trató de un buque de la Armada que se impactó contra dos pilotes metálicos cerca de la parte basculante del puente. En un informe de la Armada se detallaba que el incidente habría sido ocasionado por una falla mecánica en el sistema de propulsión de la corbeta Manabí, que se encontraba realizando pruebas de rutina sobre el río Guayas.



Según el Servicio de Contratación de Obras de la inspección realizada después del suceso se comprobó que no se había producido una afectación a los pilotes porque la embarcación de la Armada era de aluminio. Por lo tanto este ultimo choque no generó daños considerables en la estructura.

Según el Gobernador, las tareas de reparación de la estructura están completas en un 70%. Y respecto a los cuestionamientos técnicos que recibió la reconstrucción de la obra por parte de la Dirnea, Cevallos indicó que “los estudios de la construcción del puente debieron haber estado en consideración antes de su construcción, pero por cuestiones presupuestarias no habían sido realizados. Al tener conocimiento hemos buscado que esto se realice de manera inmediata pero el puente se inaugurará igualmente en la fecha pactada”.



Para el asesor jurídico de la Dirnea, Pontony Zumárraga, no es recomendable que el puente entre en funcionamiento antes de contar con los protocolos de seguridad. “Mi sugerencia es que se deben revisar medidas antes de que el puente opere, porque cuando comience a ser utilizado también involucrará una serie de responsabilidades de carácter civil e incluso penales en la actividad marítima”.



El Ministerio del Ambiente quedaría cargo de la actividad turística de la obra mientras que la operatividad del basculante seria manejado por la autoridad portuaria de la ciudad.



Durante la reunión también se realizó la entrega de dos motores para lanchas al representante de turismo de la isla Santay, Alberto Domínguez, quien también mencionó que espera la inauguración del tramo para mejorar la situación económica de la isla pues el trabajo ha sido escaso desde octubre del año pasado.