El puente que conecta Guayaquil con la isla Santay se reabrió este 21 de junio

Luego de ocho meses, los trabajos de reparación del puente peatonal que conecta Guayaquil con la isla Santay fueron finalizados la mañana de este jueves 21 de junio del 2018. El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, realizó la entrega de la reconstrucción del tramo afectado, luego de que el 12 de octubre del 2017 fuese derrumbado por el impacto del barco pesquero Patricia.

La obra tuvo un costo de USD 3 millones, los cuales fueron asumidos en su totalidad por la empresa Alcelsa, dueña de la embarcación involucrada en el daño, según Cevallos.



El representante legal Alcelsa, Humberto Alarcón, dijo que la naturaleza fue la principal causante del accidente. “Hubo una fuerte corriente, el capitán hizo una maniobra para regresar y en ese trayecto se golpeó con el tramo del puente”.



En el evento el gobernador recalcó que la inauguración oficial se realizará probablemente a finales de este mes con la presencia del presidente Lenín Moreno, cuando la adecuación de las camineras del puente concluya, pero que a partir de este jueves el sendero permanecerá abierto al público en general.

Los isleños esperan que con la reapertura del puente se mejore su economía. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Los trabajos de reconstrucción estaban planificados que finalizarán el 31 de mayo, sin embargo por razones logísticas de la compañía constructora Metain esto se retrasó.



Según Sebastián Lladó, gerente de proyectos de la empresa, los cambios de la estructura se basan en la adaptación de vigas gemelas de acero de 70 metros, las cuales permanecen inclinadas en un sistema de tipo trapezoidal, lo que ejerce un beneficio técnico de mayor rigidez al puente. Los pilotes que soportan la plataforma están ubicados de esta forma con el fin de ejercer mayor resistencia frente a cualquier impacto y a su vez generar menor vibración.



En cuanto al último incidente registrado el pasado 15 de mayo, cuando otro barco puso en riesgo al andén, Cevallos expresó que las recomendaciones de seguridad aún se estaban gestionando. “Hay temas que se deben implementar en la terminación de esta parte, temas técnicos que sugeriremos. Primero las señaléticas y también seguridad que provea tranquilidad en la navegabilidad de la zona, que no es mucha. Los costos serán asumidos por el Gobierno Nacional, son costos importantes que se irán cumpliendo poco a poco”, dijo.



En el futuro Plan de Contingencia y Mitigación de riesgos se contemplarán aspectos de seguridad y protección marítima, dijo. También se incorporaría la implementación de señalización diurna, nocturna y señalética, seguido de un estricto Plan de Mantenimiento que incluya todo el sistema.

A partir de este jueves 21 de junio del 2018, el sendero permanecerá abierto al público en general. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Respecto a la posición de la Cámara Nacional de Pesquería en contra de la rehabilitación de la obra, el Gobernador señaló que había mantenido conversaciones con gente especializada. “Hay personas que están más a favor que en contra, nosotros hemos tomado las precauciones del caso con las sugerencias técnicas”. Entre las indicaciones a las que hizo mención, señaló que cuando haya marea alta no ingresará ninguna embarcación, para mitigar los riesgos. Otra de las recomendaciones, es que cuando un navío este atravesando por la parte basculante no haya ninguna persona transitando por el puente. “Son protocolos que inmediatamente se tienen que establecer”, subrayó.



La conectividad del puente es un tema relevante para los 250 isleños, que utilizan el puente como una vía de movilidad en sus vidas diarias y para el ingreso de turistas. De acuerdo a Alberto Domínguez, presidente de los habitantes de Santay, la situación económica estuvo crítica durante los meses de reconstrucción.



“Esperamos retornar nuevamente como una comunidad protegida y muy visitada, como asociación manejaremos una agenda para reactivar el comercio de la zona”. Según Domínguez, el ciclismo aún no está permitido hasta que se cumpla el mantenimiento de las ciclovías.