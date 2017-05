Los pueblos montuvios quieren reactivar el sector agropecuario del país

El pueblo montuvio del Ecuador busca reactivar al sector agropecuario. Para ello, los máximos dirigentes de este grupo se reunieron en Guayaquil la mañana de este 22 de mayo del 2017 para reorganizarse y conformar un solo frente.

La cita estuvo presidida por la ex asambleísta nacional oficialista, Isabel Mosquera. Ella explicó que el objetivo era lograr la unificación y reorganización del pueblo montuvio a nivel nacional.

Aproximadamente unos 20 dirigentes de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, y la parte sub tropical concordaron en la necesidad de recibir las otrora capacitaciones para proyectos y así poderlos ejecutar en sus comunidades.



También se cuestionó la poca efectividad del Consejo del Desarrollo del Pueblo Montuvio de la Costa (Codepmoc). Según el grupo como consecuencia hay la falta de recursos económicos para trabajar ante la falta de sistemas de riegos.



“El pueblo montuvio sí debe estar representado en diferentes instancias del Estado, sin embargo hasta la vez no se ha dado ese espacio. Nosotros haríamos mucho, porque sí sabemos, estamos conscientes de cada problemática que tiene el montuvio”, manifestó Mosquera.



La ex asambleísta también hizo el llamado al presidente electo Lenín Moreno para que se reúna con todas las bases de las organizaciones montubias para identificar a un líder que trabaje desde el Ejecutivo a favor del agro costeño.



El pueblo montuvio prevé que en menos de dos meses se nombrará una directiva nacional que los represente. Ellos tendrán como tarea hacer diálogos con el nuevo Gobierno.