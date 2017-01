Entes estatales pautan más que los candidatos en la televisión

En los primeros 15 días de campaña oficial, los ocho candidatos presidenciales aparecieron 152,85 minutos en 10 medios de televisión de cobertura nacional, a través del pautaje de 290 spots publicitarios.

Estos datos fueron recabados por el Centro de Monitoreo de Medios de Participación Ciudadana (PC). En lo que va de la campaña este espacio de control autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emitido dos informes. Estos documentos son entregados al CNE, para que los analice y, de ser el caso, se les haga correcciones.



Según estos reportes, 12 entidades estatales aparecieron más que los políticos. 315,99 minutos de propaganda oficial se registraron en 491 spots. Son mensajes de instituciones del Gobierno central, gobiernos seccionales y de otras funciones del Estado.



El artículo 203 del Código de la Democracia estipula que durante la campaña se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo cuatro excepciones.



Estas son: que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que deban ejecutarse en dicho período; cuando se requiera en las obras, informar sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas o lugares alternos.

También se consideran las situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación... Y cuando se necesite informar de temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública...



Simón Jaramillo, subdirector de PC, considera que la cuarta excepción abrió el paraguas para que se paute publicidad oficial de forma indiscriminada. Pone como ejemplo un spot sobre una capacitación en uso de la Internet a tejedoras de Manabí. “¿Se produce un caos social si no se informa de una capacitación en Manabí?”.



Además de los spots, los candidatos pueden aumentar su presencia en los medios a través de apariciones en espacios informativos y entrevistas.



Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, recuerda que el artículo 115 de la Constitución prohíbe el uso de recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental en medio de la campaña. Además, que esa norma es superior jerárquicamente al Código de la Democracia.

“El Estado no debería, bajo ningún concepto, hacer publicidad de carácter estatal. Pero esto ha sido una constante en los últimos procesos electorales, no hay una condición de equidad en campaña”, dijo.



Los sujetos políticos que participan en las elecciones, junto a los candidatos oficialistas, son los que deben emprender las acciones de impugnación, según la ley.



Patricio Barriga, secretario nacional de Comunicación, indicó el jueves 19 de enero a este Diario que las instituciones del Gobierno central no han pautado ningún tipo de publicidad desde el inicio de la campaña.



Explicó que en el monitoreo no se está diferenciando entre un spot publicitario y piezas comunicacionales informativas, las que sí han sido difundidas en medios. Estas piezas están encaminadas -agrega- en dar a conocer las acciones y proyectos de las distintas carteras de Estado.



Este Diario solicitó al CNE, vía correo electrónico, una explicación sobre el proceso para autorizar publicidad oficial en campaña. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Antes, de forma pública, sus autoridades han mencionado que todas las denuncias son tratadas y que se labora con independencia.