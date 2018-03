Bloque del PSC no votará por reestructuración de la Asamblea 

El Partido Social Cristiano (PSC) y sus alianzas no votarán a favor de una reestructuración integral de la Asamblea Nacional, acción que consideran ilegal e inconveniente. Esta postura fue difundida la tarde de este jueves, 22 de marzo del 2018, a través de un comunicado.

“No daremos nuestros votos para este acto de reparto. PSC-MG reitera que no quiere ni aceptará Presidencias ni Vicepresidencias de Comisiones”, adelantaron en el documento.



En el mismo comunicado, la organización política asegura que votarán por la institucionalidad del país y “los intereses del pueblo, jamás, en contra de dicha institucionalidad y las demandas ciudadanas”.



El alcalde Jaime Nebot ya había adelantado el 21 de marzo que no aceptarán presidencias ni vicepresidencias de las comisiones legislativas.



“Resulta que votar síntesis, votar con morenistas para salvar la institucionalidad del país es malo. Pero votar con correístas y morenistas para el reparto es bueno. Nosotros votamos por lo bueno y estamos contra lo malo y posiblemente nos quedemos solos, pero no importa, así debe ser”, puntualizó Nebot.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dispuso que este jueves a las 17:00 se reinstale en el Pleno la sesión 505, en la que se tratarán los proyectos de resolución sobre el cambio de autoridades del Legislativo y acerca de la comparecencia de la fiscal general subrogante, Thania Moreno.



La sesión 505, del 14 de marzo, incluyó, además de la elección de Elizabeth Cabezas como titular de la Asamblea, dos puntos: uno de ellos, el cambio de autoridades en el Legislativo.