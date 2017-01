Nueve provincias están afectadas por las lluvias

Inundaciones y daños son los primeros efectos del inicio de la etapa invernal en Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Los Ríos y El Oro. En la Amazonía, aún se evalúan las afectaciones en Orellana, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, tras los desbordamientos de los ríos.

En Chimborazo, las lluvias causaron que una gran cantidad del material pétreo acumulado en la parte alta del volcán Chimborazo descendiera por la quebrada Gallo Rumi.



El lodo y las piedras impiden el paso a la comunidad Santa Lucía de Chuquipogyo y bloquean 100 metros de la línea férrea, por lo que se suspendió temporalmente la ruta Tren de Hielo Uno, de Tren Ecuador.



Se requerirán al menos cinco días de trabajo con maquinaria para retirar los escombros.



“El material acumulado en la Frutapamba por los deshielos del Chimborazo fue arrastrado por la lluvia. No se reportaron daños en las viviendas ni en el centro educativo que funciona ahí”, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).



Sin embargo, un puente en construcción fue afectado; la estructura metálica quedó cubierta por el lodo.



“Si la estructura se daña la pérdida será para la empresa contratista. Nosotros estamos apoyando en la limpieza”, dijo Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo.



Según él, no se descarta una declaratoria de emergencia en el sector. “Esperamos un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En caso de que declaremos la emergencia, esperamos adquirir más maquinaria, pues la que tenemos ya no abastece a todas las zonas afectadas”, dijo Curicama.

En Azuay hubo fuertes lluvias en el cantón Camilo Ponce Enríquez desde las 03:00 de ayer. Según la SGR, los sectores más afectados son el barrio La Florida, La Independencia y el Club 24 de enero.

En la quebrada La Rápida, en Zamora, se colocará un puente bailey;el viaducto de cemento fue destruido. Cortesía SGR

Luis Alberto Vásconez, de la Unidad de Gestión de Riesgos de este cantón, informó a la SGR que tres viviendas, la Escuela de Educación Básica El Diamante y la Unidad Educativa Campamento Libertador Bolívar se inundaron.



Las lluvias de las últimas 24 horas provocaron varios desbordamientos de los canales de riego en Mocha y Ambato.



Según la SGR de Tungurahua, en el cantón Quero se desbordó la acequia en la comunidad Yayului. Los socorristas y moradores construyeron un canal alterno para desviar el cauce. Eso evitó mayores daños en casas y cultivos.



El caudal de los ríos creció en el Litoral



En la Costa, las lluvias causaron el desbordamiento del río Santa Rosa, en la parroquia rural La Unión del cantón Babahoyo (Los Ríos). 25 viviendas se anegaron y hay 83 personas afectadas, según la SGR. Técnicos de riesgos inspeccionaron los sectores de La Esperanza y San Juan.



El sistema de alerta hidrológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó posibles afectaciones para los asentamientos de las orillas del río San Pablo, en los cantones Babahoyo, Guayaquil, Durán y Samborondón.



Las lluvias también afectaron la provincia de El Oro. En Machala, las precipitaciones son intensas desde el sábado. El martes pasado, la ciudad se inundó tras un aguacero que coincidió con un período de marea alta, porque Machala y Puerto Bolívar están cruzadas por esteros que nacen del mar.



Según el Instituto Oceanográfico de la Armada, para hoy, la marea más alta se registrará a las 17:00 y alcanzará una altura de 3,14 metros. Las precipitaciones intensas se reportaron también en los cantones El Guabo, Pasaje, Piñas, Balsas, Portovelo y Atahualpa.



En Napo y Orellana permanecen en alerta



En la Amazonía, las lluvias causaron nuevos estragos en provincias como Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe.



En Napo, el caudal del río Anzu aumentó y alcanzó a tres volquetas que salían de una mina de material pétreo cerca de este afluente.



Según la Gobernación, los conductores y los vehículos –dos del Consejo Provincial y uno privado- fueron rescatados. “Todo fue instantáneo, no tuvimos tiempo de nada, cogimos las cosas y nos botamos al río de donde nos rescataron”, dijo Gino Ramos, uno de los conductores.



El Comité de Operaciones de Emergencia provincial indicó en un informe preliminar que hasta ayer 782 familias estaban afectadas en toda la provincia. Además se registraron daños en 22 viviendas.



En Orellana, el COE provincial resolvió que solo el COE cantonal de Loreto (el más afectado) quedará activo. Aún se evalúan los daños. En Zamora Chinchipe, se reparan los daños ocasionados por las intensas lluvias, que se presentaron a fines del año pasado.