Protesta estudiantil en la calle Vargas, centro de Quito, por docente investigado

Un grupo de egresados, padres y madres de familia y estudiantes se dieron cita en los alrededores de un colegio público, de Quito, para apoyar a un docente investigado por maltrato físico a los chicos. El hecho se registró desde las 07:00 de este lunes 18 de junio del 2018.

Con consignas como “Más que un amigo, un hermano” los jóvenes protestaron en la inmediaciones de la institución, en el Centro de Quito.



El maestro, quien tiene el cargo de inspector, aparece en un video, en el que se le observa con un palo golpeando a unos siete estudiantes uniformados.



El clip, que dura unos segundos, se hizo viral en redes sociales y generó comentarios a favor y en contra de dicha práctica dentro de las aulas escolares.



El sábado 16 de junio del 2018, María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación de Quito, señaló que "frente a la divulgación del video, en donde se observa el maltrato físico por parte de un docente del Colegio ..., el Ministerio ha identificado y separado de las aulas al agresor, en concordancia con protocolos de protección de derechos de niños y adolescentes, ante los casos de violencia".

Bryan R. es estudiante de tercero de bachillerato del colegio capitalino. Con un cartel en la mano el joven explicó que apoya al docente porque ha formado a muchas generaciones.

Él, además, acotó que en el plantel del Centro Histórico sí se utiliza el diálogo para resolver problemas. Sin embargo, cuando esto ya no funciona se utiliza otros métodos. “No le veo problema porque gracias a eso somos gente de valores”.



Entre las personas que apoyan al docente estaban padres y madres de familia. Mariela Fuentes tiene a su último hijo en la institución. El joven está en tercero de bachillerato y nunca ha llegado con una queja de maltrato físico de parte de un profesor.



Ella salió a apoyar al docente porque “si no fuera por él, los jóvenes se desviaran. Yo le apoyo. Si pone mano dura los jóvenes se enderezan”.



Si le hubiera pasado eso a su hijo, Fuentes asegura que lo agradecería.



Montalvo, subsecretaria, hizo un llamado a la comunidad para recordar que la educación no es violencia y que rechazan la violencia al interior de las aulas.