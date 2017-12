Advierten crisis nacional en Bolivia por paro de médicos 

El Gobierno de Bolivia pidió hoy, 20 de diciembre del 2017, a los médicos del país que levanten la protesta que ha paralizado por 28 días la atención en salud, solicitud que ha sido precedida por peticiones de la Iglesia católica y la ONU, que advirtieron sobre una crisis nacional.

La ministra de Salud, Ariana Campero, en declaraciones a los medios pidió de nuevo a los manifestantes "que levanten el paro" y que piensen en los enfermos que, a su juicio, están afectados por los "caprichos y la falta de seriedad" de los dirigentes del sector.



Protesta

Los profesionales en medicina protestan en contra de un artículo del Código del Sistema Penal, que, a su juicio, penaliza la labor médica, y contra un decreto que instituye una entidad par fiscalizar la labor médica en el sistema público.



Campero ha dado hoy señales para dialogar con el grupo en conflicto con el fin de "trabajar en la reglamentación" del polémico artículo pese a que aquellos lo que exigen es su eliminación del cuerpo legal penal.



Gobierno y médicos se han reunido para dialogar casi una decena de veces pero sin éxito, lo que ha llevado a instancias como la Iglesia y las Naciones Unidas a advertir sobre el riesgo que trae consigo este conflicto.



Los obispos católicos se reunieron en el martes con los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia para pedirles una pausa en el paro.Y la ONU difundió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el conflicto que podría "en ciertos casos derivar en muerte o daño grave a la salud" además de ocasionar una "crisis nacional aguda" si se prolonga.



Los dirigentes no se han pronunciado todavía porque evalúan desde temprano el pedido de la Iglesia.

El martes, las tensiones aumentaron cuando en el centro de La Paz un grupo de manifestantes se enfrentó con la Policía.

En la refriega los uniformados utilizaron gases para dispersar a un grupo de médicos y estudiantes que intentaron llegar hasta el Palacio de Gobierno y que, en algunos casos, usaron resorteras y canicas como proyectiles.



Otros sectores se han sumado a la protesta, como las farmacias, que el martes decidieron no atender a la población por mediodía.

El Gobierno ha iniciado gestiones para despedir a los médicos por "abandono de funciones" o hacer descuentos por los días no trabajados.