Protesta con réplicas de Zuckerberg ante la sede de la Comisión Europea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El movimiento Avaaz colocó este martes 22 de mayo del 2018 ante la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas cerca de una veintena de carteles con la imagen de Mark Zuckerberg para protestar contra "el problema masivo de cuentas falsas" de Facebook, ante la comparecencia del fundador de esa red social en la Eurocámara.

"Según sus propias estimaciones, tienen cerca de 88 millones" de falsos perfiles y "necesitamos ver hoy un compromiso por parte de Facebook de que borrará todas estas cuentas falsas que suponen un ataque desinformativo organizado en nuestras democracias", declaró la activista de Avaaz Alaphia Zoyab.



Ataviados con una camiseta en la que se podía leer "Fix FaKebook", diecisiete imágenes en tamaño real que representaban la figura del dueño de la famosa red social pretendían poner el foco sobre la necesidad de "regular estas plataformas", añadió Zoyab.

Sin embargo, desde Avaaz no confían en que de la reunión del martes, prevista para las 18:20 hora local (16:20 GMT), salga "un gran compromiso" por parte de Facebook.



"Ya hemos visto su testimonio en Estados Unidos y en el Reino Unido y no fueron capaces de hacer ninguna propuesta concreta ni de llevar a cabo ninguna acción, y hoy creemos que será más de lo mismo. Lo que está claro es que es el momento de regular estas plataformas", precisó Zoyab.



La organización de activistas global ha puesto en marcha una campaña basada en el "amplio problema", según Zoyab, que existe entre la desinformación y la democracia y que se puso de manifiesto con la filtración masiva de datos de Facebook a la empresa Cambridge Analytica.



Un plan estructurado sobre cuatro ejes principales: hacer que Facebook prohíba estas cuentas falsas, alertar al público cada vez que alguien vea una noticia falsa, financiar las comprobaciones de datos y hacer que Facebook se someta a una auditoría independiente sobre esta escalada masiva de datos y desinformación de la plataforma.



"Lo más importante que podemos hacer es presionar a los gobiernos para hacer que la democracia se mantenga más fuerte que las redes sociales y que las instituciones que hemos construido, que respetamos y valoramos, no sean socavadas por las redes sociales", sostuvo la activista.