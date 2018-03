Un grupo de ciudadanos protesta contra la corrupción en la Tribuna de la Shyris, en Quito

Tras una convocatoria difundida en redes sociales, un grupo de ciudadanos se reunió la tarde de este 8 de marzo de 2018, en la Tribuna de la Shyris, al norte de Quito.

El objetivo fue protestar contra la corrupción y pedir la salida de las autoridades vinculadas a casos de ese tipo.



Entre los asistentes a esta convocatoria estuvieron Fernando Villavicencio, Andrés Páez y César Montúfar.



“Exigimos al presidente Lenín Moreno la inmediata libertad de los presos (políticos) y a la Asamblea la amnistía de los perseguidos”, dijo Villavicencio. “Mientras haya perseguidos yo no me siento libre, aunque me hayan quitado el grillete”.



A las 17:35 de este jueves, los manifestantes ya sumaban más de 300 personas, quienes gritaban consignas contra la corrupción. “Fuera corruptos fuera”, gritaban los manifestantes quienes portan banderas del Ecuador y carteles.



Manifestantes se auto convocaron a un plantón en la Asamblea, el viernes 9 de marzo





Un grupo de asistentes a la marcha contra la corrupción, en la Tribuna de la Shyris, se auto convocó a un nuevo plantón para mañana (viernes 9) a las 14:00, en la Asamblea Nacional.



Allí, a partir de las 15:00, se iniciarán las comparecencias de José Serrano, presidente del Legislativo y del fiscal General, Carlos Baca Mancheno, sobre un audio filtrado en el que se escucha una conversación telefónica entre Serrano y el excontralor, Carlos Pólit.



“Esta es la primera auto convocatoria del pueblo libre de Quito, es una primera señal que le damos”, señaló César Montúfar (Movimiento Concertación), quien llegó a la convocatoria a las 17:30.



A las 18:00 de este jueves continuaban llegando más personas a esta convocatoria.