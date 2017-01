En busca de una nueva matriz productiva

Llevar de la teoría a la práctica una política que impulse la producción de bienes o servicios con valor agregado será una de las tareas para el Régimen que asuma el poder en mayo próximo.

En los últimos 10 años el programa de industrialización del país ha avanzado lentamente y ha tenido diferentes nombres: agenda de competitividad, cambio de la matriz productiva y política industrial.



El intento más reciente en ese objetivo fue de agosto pasado, cuando el Gobierno propuso como objetivo que la producción de las industrias representen el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en nueve años, es decir, en el 2025.



Al inicios del Gobierno, según un documento sobre las estrategias de cambio de matriz productiva, elaborado por la Vicepresidencia de la República, la meta era que para el 2017 este PIB industrial alcance el 14,5%. En el 2007 ese indicador estaba en el 13,7% y para el año pasado se calculaba en 12,5%, es decir, no hubo avance en la estructura productiva del país en la última década. El mayor logro ha sido el cambio de la matriz energética.



Santiago León, ministro de Industrias, señaló el año pasado que con el cambio de matriz productiva se buscaba diversificar, generar valor agregado, aumentar las exportaciones y mejorar la productividad.



Con el nuevo proyecto, dijo, la idea es potenciar la actual industria para mejorar la dinámica manufacturera del país, fortalecer cadenas locales para que se enfoquen en el mercado externo y continuar con el plan de sustitución de importaciones.



Los empresarios han indicado de manera permanente que los planes de industrialización deben partir desde el sector privado, que conoce directamente la problemática y los productos que se deben fabricar o importar.



Además, han planteado que es necesario invertir en nuevas industrias y en ampliar, innovar y modernizar las actuales.



Proponemos un pacto por el empleo



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



Continuaremos con el cambio de la matriz productiva. Es la oportunidad para consolidar un trabajo conjunto con el sector privado, que incluye a todos, grandes y chicos, priorizando la exportación con énfasis en la agricultura, la agroindustria, la biotecnología, la energía y el turismo, como estrategia para fomentar el empleo. Para lograr un acuerdo con el sector privado para la transformación productiva y la generación de empleo hemos mantenido reuniones con empresarios de todo el país. Les he propuesto construir juntos un Pacto Nacional por el Empleo, la inversión productiva, la innovación y la inclusión.



La creatividad del ciudadano es el eje



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



Nuestra propuesta rechaza el dirigismo estatal actual. El anunciado cambio de matriz productiva no diversificó la producción sino que profundizó la dependencia en el gasto público y el extractivismo. Nuestra propuesta promueve una economía cuyo centro es la creatividad del ciudadano. Creemos que el mejor camino para cambiar la matriz productiva del Ecuador es atraer inversión y generar empleo. Le apostamos al desarrollo de zonas económicas especiales que, a través de mejores condiciones tributarias y arancelarias, puedan impulsar la reactivación económica y conducirnos al desarrollo.



Priorizaremos los proyectos del país



Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6



Esta coyuntura no da para seguir con proyectos como la Refinería del Pacífico. Los empleos de ese proyecto serán reemplazados con el apoyo que daremos al sector agrícola, agropecuario, pesquero. Tendremos que definir hasta dónde tendrá que estar el Estado y hasta dónde debe intervenir el sector privado con inversión extranjera, con alianzas publico-privadas. No podemos generar un abanico sin límites que esté por sobre las capacidades de la economía ecuatoriana y que sacrifique el crecimiento económico o que ponga en tela de duda las finanzas publicas. Priorizaremos los proyectos.



Iremos a la competitividad productiva



Paco Moncayo. Izquierda Democrática / Lista 12



La diversificación económica deberá hacerse con trabajadores y empresarios, desde el incremento de la competitividad de la nación y de los territorios, en que confluyen la creatividad y la innovación. Daremos un salto rápido y contundente hacia la competitividad productiva. Incrementaremos los productos que ya se están vendiendo con base en la competitividad productiva alcanzada. Repotenciaremos a las pocas industrias que han surgido. Implantaremos un programa para buscar nichos de mercado a productos diferenciados e identificaremos los productos que se ha comenzado a vender como exportaciones de prueba.



Se debe respetar el medioambiente



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



El cambio de la matriz productiva ha apuntado principalmente a la construcción de hidroeléctricas. En general, este proyecto lo que ha hecho es apuntalar proyectos extractivistas. En ese camino ha violado los derechos humanos, por ejemplo, de pueblos no contactados. Fue lo que ocurrió en el Parque Yasuní. Nosotros vamos a reactivar la Iniciativa Yasuní-ITT y vamos a suspender la actividad petrolera hasta que el pueblo dirima sobre estos temas. El cambio de la matriz productiva debe contemplar el componente ambiental. Vamos a regular todo lo que tenga que ver con la contaminación.



Aprovecharemos recursos del agro



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



La matriz productiva debe volcarse hacia el agro. El gobierno actual ha dicho cosas similares, que la matriz productiva debe dejar de planificarse en función de los recursos naturales no renovables, eso ha quedado solo en palabras, en la práctica vemos como la explicación petrolera y la minera son las que siguen tomando fuerza. No dejaremos de lado la extracción responsable, la producción de hidroelectricidad, pero en nuestro gobierno nos concentraremos en aprovechar los recursos naturales inagotables. Es decir, los que provienen del sector agrícola, que en estos tiempos ha sido descuidado por el actual Régimen.



El país no debe caer en utopías



Patricio Zuquilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



El plan de cambio de matriz productiva del actual Gobierno es irreal: no corresponde a las cualidades ni calidades específicas de la sociedad ecuatoriana, menos aún, a las condiciones establecidas para muchos proyectos en el mundo. No debemos caer en utopías. Hay que insistir en aquellas actividades en las cuales los ecuatorianos somos expertos, relacionados con agricultura, alimentos, ganadería, pesquería, artesanía fina, tallado, calzado, sistemas de computación y programas, invenciones de utilidad común, robótica, metalmecánica, estructuras, carreteras y otras obras de infraestructura, etc.



Nosotros potenciaremos la industria



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



El cambio de la matriz productiva tiene que seguir, pero de una manera más asociada con los gobiernos autónomos provinciales. Esto quiere decir que la matriz productiva en cualquier país se tiene que dar de forma coordinada, incluyente, para orientar la ayuda a los pequeños productores. En ese sector está el verdadero cambio, porque en el Ecuador los recursos naturales son limitados y no podemos apostar a un proyecto que va a tener un fin tarde o temprano. Nuestro compromiso cuando seamos gobierno es potenciar la industria, pero de una manera consensuada con todos los actores posibles.