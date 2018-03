698 puntos fue la nota promedio de la Ser Bachiller

La calificación promedio en el país de la prueba Ser Bachiller 2018 fue de 698 puntos. Entre los bachilleres la media llegó a 685; mientras que la calificación para los sustentantes no escolarizados fue de 716 puntos. En total, 291 703 personas dieron el examen, en su mayoría del ciclo Costa.

El secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, mostró los resultados en Guayaquil este miércoles 7 de marzo del 2018. La calificación es fundamental para postular a universidades e institutos técnicos y tecnológicos, un proceso que arranca hoy y que en su primera fase se extenderá hasta el 11 de marzo.



“Cada uno va a postular a cinco carreras de su preferencia”, explicó Barrera, quien además recalcó que no hay puntaje mínimo para acceder a un cupo. Hasta la mañana dijo que el sistema ya había registrado cientos de visitas, desde las primeras horas de la madrugada.



Con la nota del Ser Bachiller, los postulantes pueden ingresar al portal www.serbachiller.ec Con la clave que ya obtuvieron para el examen pueden acceder al sistema, completar sus datos y elegir cinco carreras de su preferencia, en orden de prioridad, o la misma carrera en cinco universidades diferentes.

En esta postulación participan 30 universidades públicas, 26 privadas, 86 institutos técnicos y tecnológicos públicos y 100 institutos técnicos particulares. En total hay 2 280 carreras para elegir.



Según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), las universidades públicas están ofertando 67 800 cupos para este primer semestre del 2018, un 42% más en relación al primer semestre del 2017.



Los institutos públicos tienen espacio para 21 927 nuevos ingresos (33% más en comparación al año anterior). Mientras que los centros de educación superior particulares ofrecen 38 057 cupos (45% más que en 2017).



A más de la postulación, los aspirantes pueden aplicar a las becas Eloy Alfaro. Estas se entregan a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y equivale a un sueldo básico (USD 386).

Los cursos de nivelación se mantendrán para quienes no alcancen un cupo. Para la pasada prueba Ser Bachiller se inscribieron 35 000 jóvenes en los talleres gratuitos que ofreció el Gobierno. De ellos, 28 200 aprobaron los cursos y 24 600 dieron el examen. El 5% alcanzó notas por encima de 950.



Del 28 al 31 de marzo habrá una segunda postulación para quienes no obtuvieron cupo o no aceptaron el asignado por el sistema. En esta fase podrán volver a seleccionar hasta cinco opciones de carrera.



La Senescyt prepara además una nueva postulación en julio, para ofertar carreras a distancia y en línea. En este proyecto trabajan con 100 universidades del país.



En cuanto a los puntajes más altos de la Ser Bachiller, el secretario de educación superior dijo que en esta ocasión habrá dos segmentos para el Grupo de Alto Rendimiento (GAR): los tres mejores puntuados por provincia y los mejores puntuados de todo el país.