Los permisos para nuevos centros de diversión están prohibidos en Ibarra

Por el momento, no se podrán abrir nuevos bares, discotecas y karaokes en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador. Así lo anunció Álvaro Castillo, alcalde del cantón.

“Pueden ‘pararse de cabeza’ quienes quieran abrir nuevos negocios de este tipo. Por el momento, en la urbe se terminó ese proceso hasta no lograr reubicar en una zona rosa a estos locales y evitar que Ibarra siga convirtiéndose en una cantina”, expresó el Burgomaestre.



El anuncio de la prohibición a que se extienda permisos para la apertura de los centros de diversión se hizo tras una reunión que mantuvo Castillo con Fernando Basantes, comandante de Policía de Imbabura y miembro del Consejo Cantonal de Seguridad. La autoridad policial le habría explicado que hay un incremento del consumo de licor en la ciudad (no se mostraron cifras).



El Alcalde ofreció tomar medidas urgentes. Una de ellas es reformar la ordenanza de uso de suelo y para ello pidió el apoyo de los concejales. “No más cantinas, no más karaokes y bares en esta localidad”, señaló Castillo.



“Hoy ya no existen zonas rojas en la capital de Imbabura, en donde se denunciaban problemas, riñas, peleas, consumo de alcohol en las calles. Ahora es toda Ibarra la que está plagada de estos lugares. Y a este problema hay que sumarle las cantinas y licorerías clandestinas, que generan más inseguridad y delincuencia”, comentó.



Álvaro Castillo informó que Fernando Basantes será su representante en el Consejo Cantonal de Seguridad. Esta designación tiene como objetivo articular acciones y buscar soluciones para frenar los problemas que aquejan a la urbe y construir una Ibarra más segura.