El programa de bachillerato intensivo tiene 18 713 nuevos graduados

La silla de ruedas de Holger Huacón se deslizó sobre una alfombra roja colocada en el pasillo central del salón. El joven de 27 años recibió de manos del ministro de Educación, Fander Falconí, su acta de grado.

“Hubo un tiempo en el que no teníamos dinero y empecé a trabajar. Después ocurrió el accidente. Tuve un problema en la columna y dejé por completo la idea de estudiar. Mi madre me motivó para cumplir esta meta”, dijo el estudiante del colegio 31 de Octubre, del cantón Samborondón (Guayas).



Huacón es parte de los 18 713 estudiantes, de entre 18 y 35 años de edad, que conforman la segunda promoción del programa de bachillerato intensivo a escala nacional. Esta es una de las estrategias de alfabetización del Ministerio de Educación, para culminar en 15 meses los tres últimos años de colegio.



Este miércoles 14 de marzo del 2018, un total de 194 bachilleres de la Guayaquil y Samborondón acudieron a la ceremonia de graduación en el auditorio del colegio Vicente Rocafuerte. Entre los bachilleres estuvieron nueve alumnos del Centro de Adolescentes Infractores.

El ministro de Educación, Fander Falconí, estuvo presente en la graduación de los bachilleres. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El ministro de Educación, Fander Falconí, indicó que hay 5 millones de ecuatorianos, de diversas edades, que aún no terminan el bachillerato. Por eso amplían los esfuerzos a través del programa Todos ABC, campaña Monseñor Leonidas Proaño.



“El último hielero del Chimborazo, Baltazar Ushca, se ha convertido en uno de los emblemas de este programa. A sus 73 años está alfabetizándose y ese es el ejemplo que debemos tomar. No hay límites para la educación”, dijo el ministro.



86 726 personas se matricularon en este programa y comenzaron sus clases en octubre. Son cursos de alfabetización, educación básica y continua.



Falconí explicó que existen otras modalidades, como el programa de educación virtual. Este cuenta con 2 421 inscritos en Ecuador y 133 emigrantes en Estados Unidos.



Ana Vélez recuerda que dejó de estudiar para formar un hogar. “En el trabajo una compañera me motivó para culminar el bachillerato y seguí un programa con clases asistidas”, dijo mientras revisaba su promedio final. Ella se graduó con 7,87 puntos y a sus 33 años está empeñada en seguir una carrera universitaria.

El programa de bachillerato intensivo tiene 18 713 nuevos graduados en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Lilibeth Mayorga también quiere continuar sus estudios. “He pensado en una carrera corta, en un instituto tecnológico. También quiero trabajar”, contó la joven de 22 años. Durante dos años se alejó de las aulas pero esta mañana recibió su diploma de bachillerato.



Holger Huacón aún no sabe cuál será su siguiente meta. Por ahora asegura que se esforzará al máximo para continuar las terapias de rehabilitación. Él anhela recuperar la movilidad de sus piernas.