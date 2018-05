Profesora musulmana pierde juicio en Alemania para poder llevar velo en clase

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Magistratura laboral de Berlín dictaminó este miércoles 9 de mayo del 2018 en contra de una profesora musulmana de educación primaria en un colegio público que había exigido poder llevar el velo islámico en clase.

La sentencia estableció que la ley de neutralidad berlinesa por la cual el personal pedagógico contratado en una escuela pública no puede exhibir en su jornada laboral símbolos ni prendas que manifiesten su pertenencia una determinada comunidad religiosa es acorde a la Constitución.



Los jueces desestimaron así la demanda presentada por la mujer, después de que la dirección del colegio en la que impartía clase le prohibiera portar velo remitiéndose a esa ley de neutralidad, que prohíbe asimismo a los empleados en la policía y los organismos judiciales a llevar símbolos religiosos de manera visible.



La profesora había sido trasladada a un centro de educación secundaria, donde sí está permitido el uso del velo, decisión que, según la sentencia, era la medida más leve que podía tomar el departamento de enseñanza berlinés.



El tribunal señala que en este sentido la administración no había tenido margen de maniobra, pues la ley de neutralidad prevalece sobre el contrato laboral.



El juez subrayó que cualquier tipo de simbología religiosa influye en su entorno y que toda persona creyente puede impartir clase en Berlín, pero no mostrar hacia fuera su pertenencia a una comunidad religiosa.



En un caso similar, el tribunal laboral de Berlín-Brandeburgo condenó a las autoridades berlinesas a indemnizar con 8 680 euros a una profesora musulmana a la que no se contrató por llevar velo