Profesor donante de esperma tiene 33 hijos y le prohibieron seguir haciéndolo

El profesor de matemáticas Ari Nagel, de 42 años, ya no podrá seguir donando su esperma a clínicas de fertilidad israelíes porque ya ha ayudado a concebir a demasiados niños, concretamente 33, según contó el lunes 18 de junio del 2018.

El estadounidense de Brooklyn voló a Israel para donar a siete mujeres y para registrarse como padre de los niños, pero en una de las clínicas se enteró de la prohibición del Ministerio de Sanidad, según explicó.



"Estoy decepcionado, las mujeres están destrozadas", declaró. Según indicó, ya ha traído al mundo a 33 niños. "Es muy satisfactorio ayudar a tantas familias a crecer".



El viernes 16 de junio, llegó desde Europa, donde participó en un proceso de inseminación artificial. Su hijo número 34 nacerá en agosto en Taiwan, mientras que en Israel ya tiene uno de nueve años.



Según las informaciones del New York Post, el Ministerio de Sanidad israelí ha informado a todas las clínicas de fertilidad de que el esperma del científico judío no puede ser utilizado.



En Internet ya circulan numerosos artículos sobre el 'Sperminator', como le llaman algunos medios. "Considerando el número de mujeres a las que el señor Nagel ha fecundado con su esperma (...) creemos que la afirmación de tener la intención de compartir realmente la paternidad con el señor Nagel no es sincera o razonable", indicó el ministerio en una misiva dirigida a una de las mujeres afectadas, citada por el periódico.



El ministerio no quiso pronunciarse al respecto. En Israel se puede donar el esperma de forma anónima o concretamente a una mujer para compartir con ella la paternidad.