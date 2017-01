Cinco productos llegaron a Ecuador con menos arancel

Frutas, vehículos, cerámicas, maquinaria, licores... son algunos de los productos de la Unión Europea (UE) que ingresaron al país durante el primer mes de vigencia del acuerdo comercial con ese bloque.

El instrumento comercial, que este miércoles cumplirá un mes de vigencia, permite que el 44,1% de productos agrícolas y el 62,3% de industriales y pesqueros europeos entren sin aranceles a Ecuador. El 76% de unas 2 565 partidas, entre las que están las frutas, ingresa con cero arancel al país. Esto ha llevado a que importadores que antes traían estos productos de países de la región, como Chile y Colombia, prefieran los europeos.



José Erazo, coordinador de Proyectos de la importadora Fruta del Litoral, dijo que traían muy poca fruta del bloque europeo. “Solo cuando escaseaban las variedades chilena, peruana o colombiana, debido a que no estaban en cosecha; ahora decidimos importar un 30% más desde Europa”.



Debido a los aranceles, el pago por tonelada de fruta chilena es 40% mayor al valor que cancelan por la europea, entre las que están las manzanas, uvas y duraznos, explicó Erazo. El país importó alrededor de 12,3 millones de toneladas de manzanas entre enero y noviembre del 2016. De Europa llegó algo más de 1 millón de toneladas en ese período.



La importación de frutas tiene una alta rotación, por ser un producto perecible. Según Erazo, los envíos desde Europa comenzaron a llegar desde la primera semana de enero y ya han realizado nuevos pedidos.



Artículos no perecibles -como cerámicas, porcelanatos y grifería- también ingresaron desde este mes con los beneficios del acuerdo.



La desgravación para estos productos es gradual y los tiempos de eliminación de aranceles dependen de cada partida. El gerente de la sucursal Guayaquil de Home Vega, Oswaldo Calero, aseguró que los clientes ya se benefician del acuerdo, porque los precios de porcelanatos y cerámicas europeas bajaron entre 7% y 15%. En el sector privado existe interés por seguir trayendo más producto europeo.



Calero explicó que los representantes de la empresa viajaron este mes a Alemania y próximamente estarán en España. Visitan ferias para conocer las nuevas tendencias y diversificar las importaciones desde ese mercado, para aprovechar las ventajas del tratado. Sectores como el importador de autos prevén contar con un balance del primer mes del acuerdo a partir de febrero.



Según Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, ya se han nacionalizado vehículos de origen europeo, aunque fue necesario familiarizarse con el nuevo sistema de importación. Una situación similar la viven las empresas del sector licorero. Vinesa, por ejemplo, demoró en desaduanizar su importación hasta adaptarse al manejo del certificado Euro 1, que demuestra el origen europeo.



El licor europeo no paga aranceles. El pasado viernes, la importadora tenía prevista su primera nacionalización: un contenedor de Vodka Absolut de Suecia. “Hubo en este mes que definir la parte operativa, principalmente aquella vinculada a los certificados de origen”. El sector prevé que con el acuerdo los precios bajen en alrededor del 50%. Sin embargo, desde noviembre del 2016 ya se registra una reducción.



Las comercializadoras e importadoras optaron por esta estrategia para salir del ‘stock’ anterior, que es más caro. En las perchas de la Distribuidora Rubí, en la Bahía de Guayaquil, botellas de whisky, vodka y otros licores provenientes de la UE ya mostraban la semana pasada precios más bajos.



“La consigna del sector distribuidor fue bajar los precios del inventario rezagado, para igualarlo con el nuevo inventario que empezó a llegar sin aranceles. No tenía sentido vender a diferentes precios”, manifestó Eduardo Jiménez, propietario del negocio.



Este importador y distribuidor subió sus pedidos de licor europeo en un 30% desde este mes. El producto de la UE representa el 40% de sus ventas, de USD 15 000 mensuales. Este Diario solicitó información de las importaciones europeas a Aduana. Aún no ha recibido respuesta.



En contexto



Ecuador suscribió el 11 de noviembre en Bruselas el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El país podría exportar, sin pagar aranceles, productos agrícolas, industriales y pesqueros; e importar, con desgravaciones, licores, vehículos, entre otros.

​