Los productores y comerciantes de calzado y textiles marcharon contra la informalidad y el contrabando

Los artesanos productores de calzado, textiles, del comercio e insumos para la fabricación del calzado realizaron una marcha de protesta hoy, martes 3 de abril del 2018. Ellos solicitaron al Municipio de Ambato, Aduanas, al Sistema de Rentas Internas (SRI) y otros organismos que controlen el comercio informal y el contrabando, porque afecta a la comercialización de sus productos.

La movilización ascendió por la avenida Cevallos y finalizó en la calle Bolívar. Con carteles en la mano y gritando consignas como ‘Comerciantes unidos jamás serán vencidos’ y ‘Únete pueblo, únete a luchar pero el contrabando no queremos más’, la marcha arribó a las afueras de la Gobernación de Tungurahua ubicado en las calles Sucre y Castillo, en el centro de la ciudad. Ahí fueron recibidos por el intendente de Policía de Tungurahua, Alex Valladares, a quien entregaron un pliego de peticiones.



Jorge Minda, presidente de los artesanos y comerciantes, dijo que el ingreso de mercadería de contrabando y que venden en las calles los comerciantes informales afecta a su económica. “En los últimos tres meses las ventas se redujeron en un 60% en nuestros centros comerciales. Eso sucede porque ingresa mercadería ilegal. Por eso exigimos que se controle mejor en la frontera y en las aduanas”.



Según Minda, la difícil situación económica del país sumado al ingreso de mercadería ilegal hizo que haya despidos en los talleres. A través de un análisis se determinó que al menos 2 000 personas se quedaron en la desocupación porque en los talleres la producción de calzado y textiles decayó. Otro de los puntos es el control en las aduanas y que los organismos controlen la mercadería que ingresa a la provincia.

Uno de los artesanos y presidente de la Asociación Productores de Calzado Crear Futuro, Ángel Panimboza, afirmó que los 70 miembros están afectados. “Antes fabricaba entre 30 y 40 pares de zapatos semanales, ahora descendió a 12, por esto me vio obligado a despedir a tres de sus cuatro colaboradores. Sal situación es difícil, hay mucho contrabando de zapatos, zapatillas, ropa y demás productos”.



Posteriormente los protestantes caminaron al Municipio de Ambato. El Concejo Cantonal los recibió en comisión. Bertha Narváez, secretaria de la Asociación, expuso que están inconformes porque el comercio informal. Contó que se apoderó de las calles céntricas de la ciudad, por eso exigen que sean reubicados en los 800 puesto que hay en la Red de Plazas y Mercados de la urbe. “Eso no afecta a nuestra producción y comercialización, porque pagamos nuestros impuestos, por eso exigimos soluciones inmediatas”.



El alcalde de Ambato, Luis Amoroso, dijo que se darán las soluciones justas a las peticiones de los comerciantes. “Hay problemas en la ciudad y vamos a darles una solución para reubicar al comercio informal. Planeamos adquirir una propiedad de la exindustrial Algodonera”.



También los productores se reunieron con el director Zonal del Sistema de Rentas Internas de Tungurahua, Fabián Mera, contó que es importante la actuación interinstitucional entre la Aduana, Municipio, Intendencia de Policía y el SRI para buscar una fórmula para actuar con legalidad. “No podemos pedir que obtengan el RUC a los informales porque sería legitimar una ilegalidad, porque no pueden usar las calles para vender productos”.