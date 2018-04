Productores agrícolas cuestionan al ministro de Agricultura; MAG dice que sí atiende al sector

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los sectores productores agrícolas de arroz, maíz, bananeros y representantes del Pueblo Montuvio del Ecuador declararon persona no grata al ministro de Agricultura, Rubén Flores, por supuestamente no haber solucionado a la crisis que atraviesan esos sectores ante el irrespeto a los precios de sustentación de esos productos.

La decisión se presentó la mañana de este viernes 20 de abril del 2018 en Guayaquil, por delegados de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador (Aprobanec); Asociación Nacional de Productores Agroindustriales de Maíz Duro; entre otras agrupaciones del agro.



Bairon Paredes, del Primer Foro Agropecuario del Ecuador, comentó que no existen políticas agropecuarias por parte del Ministerio de Agricultura. “No cumplen el precio de sustentación, es persona no grata para nuestro sector productivo, proponemos la creación de una Ley general de fomento de precios y de desarrollo para el sector agropecuario”.



De su parte, Manuel Gonzaga, del Pueblo Montuvio del Ecuador, refirió que el ministro no ha dado respuesta ante las demandas de los pequeños productores; sin embargo anunció que se suspenden las movilizaciones en el Litoral, que en las últimas semanas han incluido varios cierres de vías en la provincia del Guayas.



Esto tras una reunión con el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y representantes de la Secretaría de la Política. Según Gonzaga, ellos se comprometieron a concretar una reunión entre el sector productivo y el presidente Lenín Moreno hasta el próximo 25 de mayo.



“Si eso no se da con el Presidente de la República, vamos a tomar las medidas nacionales que son movilizaciones en todas las provincias de la Costa. Haremos asambleas a nivel de todo el país para que los pueblos apoyen esta manifestación pacífica que vamos a hacer, no estamos en contra de la gobernabilidad del país, estamos en contra de un Ministro que no escucha”.



César Herrera, presidente honorario de la Federación Nacional de Maiceros del país, afirmó que hay una unidad agropecuaria en la región y rechazó que se los vincule con el sector político. Rechazó que con la actual Cartera de Estado se haya permitido sustituir las importaciones de maíz por trigo.



En tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mediante un comunicado señaló que Rubén Flores, titular de la Cartera de Estado, ha sostenido reuniones con los sectores agrícolas de la Costa. Uno de los escenarios fue la Sexta Rueda de Negocios de maíz amarillo duro, efectuada el pasado 18 de abril en Guayaquil.

Funcionarios del Ministerio de Agricultura mantuvieron una reunión de trabajo con el sector maicero de la zona sur de Manabí. Los productores hablaron sobre los problemas del producto por la falta de lluvias. Foto: Twitter Sandro Vera



La jornada dio como resultado un precio referencial del quintal de USD 15 75, luego de las negociaciones entre productores e industriales.



“Tenemos un precio más real y dentro de la franja”, manifestó Flores. Ese día agregó que fue resultado de la participación tanto de los productores de maíz, como de los industriales.



Explicó que sobre esa base y para preservar niveles razonables de rentabilidad para los pequeños productores, la industria y para quienes producen proteína, que incluso le permita competir, y además pensando en el consumidor, “se ha consolidado, en el marco del acuerdo 046, un precio de USD 15,75”.



El Ministro mencionó que la franja de precios se estableció justamente para determinar una formación del precio en el mercado, como en efecto sucedió en la Rueda de Negocios, donde se tranzaron 160 000 toneladas de maíz duro en ocho rondas. Frente a aproximadamente 900 000 toneladas que produce el país, lo negociado representa alrededor del 16% de la oferta.



Un día antes, el 17 de abril, los agricultores de la Federación de Comunas de Guayas, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (Cncea), Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Upocam), entre otras, mantuvieron un diálogo con el presidente Lenín Moreno, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, con el ministro Flores y otras autoridades.



En esa cita los dirigentes expresaron su apoyo al Gobierno y resolvieron suspender las movilizaciones previstas por el día de la lucha campesina y solidarizarse con la situación en la frontera norte.



Un tema que tuvo énfasis en esa reunión fue fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para lo cual la devolución de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) a esta Cartera de Estado es fundamental.