Productores agrícolas de la Costa declararon no grato al ministro de Agricultura

Los sectores productores agrícolas de arroz, maíz, bananeros y representantes del Pueblo Montuvio del Ecuador declararon persona no grata al ministro de Agricultura, Rubén Flores, por supuestamente no haber solucionado a la crisis que atraviesan esos sectores ante el irrespeto a los precios de sustentación de esos productos.

La decisión se presentó la mañana de este 20 de abril del 2018 en Guayaquil, por delegados de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador (Aprobanec); Asociación Nacional de Productores Agroindustriales de Maíz Duro; entre otras agrupaciones del agro.



Bairon Paredes, del Primer Foro Agropecuario del Ecuador, comentó que no existen políticas agropecuarias por parte del Ministerio de Agricultura. “No cumplen el precio de sustentación, es persona no grata para nuestro sector productivo, proponemos la creación de una Ley general de fomento de precios y de desarrollo para el sector agropecuario”.



De su parte, Manuel Gonzaga, del Pueblo Montuvio del Ecuador, refirió que el ministro no ha dado respuesta ante las demandas de los pequeños productores; sin embargo anunció que se suspenden las movilizaciones en el Litoral, que en las últimas semanas han incluido varios cierres de vías en la provincia del Guayas.



Esto tras una reunión con el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y representantes de la Secretaría de la Política. Según Gonzaga, ellos se comprometieron a concretar una reunión entre el sector productivo y el presidente Lenín Moreno hasta el próximo 25 de mayo.



“Si eso no se da con el presidente de la República, vamos a tomar las medidas nacionales que son movilizaciones en todas las provincias de la Costa. Haremos asambleas a nivel de todo el país para que los pueblos apoyen esta manifestación pacífica que vamos a hacer, no estamos en contra de la gobernabilidad del país, estamos en contra de un ministro que no escucha”.



En tanto, César Herrera, presidente honorario de la Federación Nacional de Maiceros del país, afirmó que hay una unidad agropecuaria en la región y rechazó que se los vincule con el sector político. Rechazó que con la actual cartera de Estado se haya permitido sustituir las importaciones de maíz por trigo.