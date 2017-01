Producción de crudo empezó a reducirse en Ecuador

Las cifras de la producción petrolera del país en lo que va del mes apuntan a cumplir con la reducción acordada el 30 de noviembre pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El acuerdo del cartel fue bajar 4,45% la producción petrolera de los países miembros. Esto representa 1,2 millones de barriles diarios (mb/d) menos en el mercado, con el fin de impulsar el precio internacional del crudo. En el caso de Ecuador, la producción debe bajar en 26 000 barriles de petróleo por día (bpd), desde los cerca de 548 000 que promedió hasta octubre pasado.



Según datos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), del 1 al 16 de enero del 2017, la producción del país bordeó los 539 000 barriles diarios; es decir, que se ha logrado reducir aproximadamente 8 700 bpd.



El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre cómo está planificando cumplir con la cuotas de la OPEP, sin embargo, en la información del suplemento de las Notas de los bonos 2026, de diciembre del 2016, se especifica el cronograma para reducir la producción petrolera durante el primer semestre del 2017.



En la página 28 de la Circular de Oferta se mencionan los factores de riesgo que impactaron a la economía ecuatoriana el año pasado y que pueden seguir influyendo este año.



En el tema petrolero, el documento explica que Ecuador acordó una reducción de la cuota de manera continua. En los primeros seis meses del año la baja de producción será de: 10 000 bpd en enero, 15 000 bpd en febrero, 20 000 bpd en marzo, 20 000 bpd para abril, 15 000 bpd en mayo y 10 000 bpd en junio. El Gobierno puede cumplir con la reducción de la producción a lo largo del primer semestre.

Este Diario solicitó al Ministerio de Hidrocarburos información sobre el cumplimiento del compromiso con la OPEP, los campos en cuales que se bajará la producción y en qué volumen, así como el destino de los planes de expansión petrolera de los próximos años, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.



Mientras tanto, la OPEP informó que durante diciembre del 2016 redujo su bombeo en 220 900 bpd, llegando a 33,085 mb/d, frente a la media 33,305 mb/d, de noviembre. Según su informe mensual, el objetivo es bombear unos 585 000 bp menos de lo producido en diciembre. El texto todavía no incluye datos del cumplimiento del pacto que entró en vigor el primero de enero.



El exsecretario de la OPEP, René Ortiz señaló que la reducción de los 1,2 mb/d desde inicios de año era “la prueba de fuego” de la OPEP, y si no se logró es una “mala señal” para el mercado.



En el caso de Ecuador, si bien hay una leve reducción, la misma no respondería al acuerdo, según Ortiz, sino a la falta de inversión en la industria petrolera local. A su criterio, no se debió negociar la baja, sino pedir que se permita al país alcanzar los 590 000 bpd para ajustar la producción.

Augusto Tandazo, experto petrolero, coincidió en que no se hizo una buena negociación. Insistió en que se debió pedir que Ecuador se incluya con Libia y Nigeria en la exoneración de la reducción. “Estos países fueron exentos por la guerra civil y sus problemas internos, pero Ecuador enfrenta los efectos del terremoto y una situación económica complicada”, dijo Tandazo.



Aseguró que el país no debería cumplir con la reducción porque perjudicaría la inversión realizada para impulsar el sector. Ortiz añadió que si se cumple la cuota se afectará el presupuesto fiscal de 2017. Al respecto, el ministro de la Política Económica, Diego Martínez, señaló que en este caso el efecto del precio predomina, por lo que se espera compensar la reducción del volumen.