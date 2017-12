La producción de crudo bajó este 2017

El sector petrolero ecuatoriano cerrará este 2017 con una producción a la baja, con relación al año anterior. Esta realidad se compensa con la mejora de los precios del crudo en el mercado.

Para este año se prevé que el Producto Interno Bruto (PBI) de esta actividad productiva, considerada una de las principales del país, decrezca en un 0,3%, según el Banco Central del Ecuador (BCE).



La caída se explica porque entre enero y octubre del 2017, en Ecuador no se han bombeado alrededor de 5,8 millones de barriles de crudo, en comparación con el mismo período del 2016.



En esta decisión influyó, en parte, el acuerdo alcanzado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que está vigente desde enero pasado.



El propósito de este bloque es recortar la producción e impulsar así la mejora de los precios de este hidrocarburo en el mercado internacional. Esta medida terminaba en marzo del 2018, pero en la última reunión del bloque de noviembre, se acordó extenderla hasta fines de ese año.



La meta establecida por este cartel para Ecuador es

522 000 barriles diarios, pero la cifra no se cumplió en su totalidad. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, reconoció que debido a las necesidades del país se aumentó el bombeo.



Así, el cumplimiento promedio del acuerdo OPEP osciló entre el 60% y 70%, pero no se alcanzaron las cifras registradas durante el año anterior.



Para bajar la producción, la estatal Petroamazonas y las empresas privadas redujeron el bombeo en los campos que tienen a su cargo. Aunque también se incorporó crudo extra que proviene, principalmente, del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

En el 2018 está previsto que Ecuador mantenga el compromiso con la OPEP. Sin embargo, en el Presupuesto General del Estado se estableció aumentar la producción en al menos 50 000 barriles de petróleo diario.



Entre la nueva producción que se sumará está la de Tambococha. Petroamazonas, a cargo de la operación de esta área petrolera, tiene programado incorporar estos recursos a partir de enero del 2018.



El ingreso de crudo Tambococha a la producción nacional se compensará con la declinación natural que se genera en los campos antiguos, que tienen 50 años de explotación. En estos se tiene previsto que haya una baja de entre el 15 y 20%, informó Petroamazonas.



Actualmente, la producción ecuatoriana promedio diaria asciende a 520 000 barriles, según datos del Servicio Nacional de Información (SNI) hasta el 13 de diciembre pasado. Esta cifra se encuentra por debajo de lo que se extraía en el mismo mes en el 2016. Pero los precios que se manejan, por ahora, son más convenientes, porque el barril de crudo ecuatoriano se incrementó.



En enero, el petróleo ecuatoriano se cotizaba en USD 43,89. Y actualmente, el precio estimado teórico nacional es de USD 55,13, según cifras de la Empresa Petroecuador del 21 de diciembre del 2018. Esto ha beneficiado al país, reconoció el Ministerio de Hidrocarburos.

Por esto, Ecuador resolvió respaldar la decisión de la OPEP para extender el recorte de producción. Aunque, inicialmente, se analizaba solicitar una concesión para no cumplir con este compromiso considerando que la producción de este país es marginal con relación a los otros socios.



En este año, Ecuador recibirá por ingresos petroleros USD

1 587,9 millones, este monto es tres veces más de lo que se esperaba por este rubro, según el Ministerio de Finanzas.





Además, después de tres años, Petroecuador realizó una venta ‘spot’ o de corto plazo de 2,1 millones de barriles de crudo. En este caso, se obtuvo un premio de USD 0,51 por cada barril de petróleo.

Pese a esto, esta industria atraviesa una situación compleja.



Petroamazonas, por ejemplo, tiene obligaciones pendientes que ascienden a USD 3 777 millones en este 2017. Pero, según esta empresa estatal, en este año se logró bajar en alrededor del 50%.



En octubre de este año, Petroecuador resolvió también renegociar los contratos de venta de crudo a largo plazo a las compañías Unipec, Petrochina y Petrotailandia. Con estas firmas está pendiente la entrega de 512 millones de barriles de petróleo. Pero se busca mejorar las condiciones: cambiar la fórmula para establecer el precio, revisar los volúmenes comprometidos y redefinir el costo del transporte.

En contexto

​

El acuerdo alcanzado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo obligó a Ecuador a reducir su producción en para impulsar la mejora de los precios internacionales. El cumplimiento de este compromiso fue parcial.