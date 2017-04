El proceso de venta de Tame se aplaza hasta mayo

El proceso de búsqueda de un socio para la estatal Tame se aplazó hasta mayo, anunció hoy 25 de abril del 2017 Christian González, gerente de la aerolínea estatal.

En entrevista con Ecuadoradio, el funcionario habló sobre el proceso de búsqueda de un socio estratégico para la estatal.

En ese marco, él sostuvo que el próximo 27 de abril del 2017 estaba previsto que se dé la calificación de las ofertas presentadas por dos empresas internacionales, que ya operan dentro y fuera de la región. “Alargamos la entrega de las propuestas”.



La decisión se dio porque “hay una gran cantidad de documentos y se pueden analizar hasta mediados del mes siguiente”.



Con ello, el proceso se alarga una semana más: hasta el 4 de mayo se debe entregar la propuesta final y hasta el 8 y 11 de mayo se calificarán, indicó.



González prefirió no adelantar los nombres de las empresas por un convenio de confidencialidad. La aerolínea busca un monto de inversión de, al menos, USD 60 millones.



La idea es que se permita que el socio sea el ente administrador y tomarían las decisiones junto con la administración local.



El socio podrá participar hasta del 70% de paquete accionario



Además dijo que “se busca repotenciar las opciones internacionales y ven atractivos los ‘slots’ (franja de horario que cada compañía posee para hacer uso de las instalaciones del aeropuerto en alguna o algunas horas del día) en Estados Unidos y la conexión interna”.



La idea, además, es ingresar a otros mercados.



A decir de González, las dos rutas que fueron suspendidas (Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Latacunga) el pasado 17 de abril no resultan rentables para los nuevos socios. Pero no descartó que si se plantean propuestas de incentivos para que vayan a los aeropuertos manejados por la Dirección General de Aviación Civil se evaluará



Actualmente hay 1 300 a 1 400 empleados; de estos el 70% es la parte operativa. "En la parte operativa no se espera reducciones".

La deuda con Venezuela



Sobre la ruta con Venezuela explicó que la operación con este país está cubierta por tres años, es decir, el pago de los combustibles, tasas y servicios en los aeropuertos. “El lío es que no se podía manejar una venta directa. Ahora se lo puede hacer”.



La deuda de ese país alcanza los USD 7 millones y se maneja un gasto promedio anual de USD 2 millones (combustible, gastos de combustibles y otros).