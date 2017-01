El proceso de matriculación y revisión técnica vehicular 2017 se inició este lunes 16 de enero

El periodo de matriculación y revisión vehicular 2017 inició a las 08:00 de este lunes 16 de enero. Los vehículos que quedaron rezagados del año anterior y quienes tienen la costumbre de hacer el proceso en enero pueden acudir a cualquiera de los ocho puntos (dos de matriculación y seis de revisión) ubicados en el Distrito.

Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que durante este mes se recibirá a cualquier vehículo sin importar el número de placa. Para iniciar el proceso deberán tener todos los valores cancelados de multas, matrícula y revisión.



Las personas deberán tomar un turno a través de la página web de la AMT www.amt.gob.ec. Se recomienda que lleguen entre cinco y diez minutos antes de la hora fijada.



Gladis Proaño Reyes obtuvo el turno número 1 en el sistema y entró a las 08:10 con su Ford Ecu Sport a la revisión. Todos los años tiene la costumbre de realizar este proceso en enero para "estar más tranquila y no hacer filas".



Alex Aguirre cuenta que inició a las 08:00 y terminó a las 09:23. Para este usuario el ingreso fue rápido y eficaz, pero hubo fallas en el sistema.

Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO



Veloz explica que una de las novedades de este año es que se empleará un nuevo sistema dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La ventaja, indica, es que integra a nivel nacional la información y durante estos días se irá evaluando su funcionamiento.



El promedio de incremento de las tarifas para este año está entre USD 0.30 y USD 0.40. El costo de revisión para el vehículo particular, por ejemplo, es de USD 28.81. Esto quiere decir que subió USD 0.30, según Veloz.



En cuanto a las multas no ha habido modificaciones. Para los rezagados la sanción será de USD 25 por no haber hecho el proceso en el mes que le correspondía, USD 25 por año no matriculado, (que ya estará recargado en la matricula) y si no paso la revisión técnica vehicular 2016 o no se presentó tendrá un recargo de USD 50.



Según cifras de la AMT, el año pasado se atendió aproximadamente a 433 000 vehículos en la revisión, pero alrededor de 54 000, entre exonerados y los que tenían la obligación de pasar la revisión, no se acercaron o no realizaron su trámite. 88 000 no terminaron el proceso.



Otra de las novedades para este año es que se busca mejorar el servicio al usuario con salas de espera con café y agua para quienes esperan por su vehículo.