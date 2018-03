El Señor de la Justicia recorrió el Centro Histórico de Quito 

José Emiliano Aguirre tiene en sus manos un cuadro pequeño con la imagen del Señor de la Justicia, que lleva en su interior blancos pétalos de rosa. Sus 83 años no le impidieron asistir a la procesión del Señor de la Justicia, patrono del barrio San Sebastián, ubicado en el Centro Histórico de la capital este domingo, 11 de marzo del 2018.

A las 11:00, la figura imponente del Señor de la Justicia descansaba en el santuario San Sebastián que yace entre las calles Antonio Borrero y Loja. Ahí, se desarrolló la emblemática eucaristía de Fiesta en Honor a su patrono, desde las 09:00. Fue el monseñor Fausto Trávez quien presidió la misa.



Explicó que esta procesión es una tradición que se retomó apenas hace cuatro años (aunque el Señor de la Justicia llegó al país en 1568) "para engrandecer la fe de los quiteños".



Pasadas las 11:15, la Orquesta Sinfónica del Consejo Provincial dio paso al encuentro, entonando el tradicional pasacalle El Chulla Quiteño. Así, once representantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador levantaron al Señor de la Justicia. Ver la imagen despertó emoción en cientos de feligreses que lloraban felices. Luego empezaron a cantar Cómo no creer en Dios.



El trayecto se inició con el liderazgo de las principales entidades de control y seguridad del país: la Policía Nacional, La Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos de Quito. Miembros de cada institución se turnaron para cargar el anda de la figura, que recorrió las calles Loja, Venezuela, Carchi y García Moreno.



Miles de capitalinos y turistas se unieron para acompañar la procesión. "¡Ánimo hermanos, la justicia existe y vuelve!" enunció un feligrés frente a más de 4 000 asistentes que aspiraban el característico olor del sahumerio.



Los cucuruchos no faltaron y adoptaron el rol de protectores de la figura, pues decenas de devotos quisieron tocar constantemente a su patrono. Además de su clásica indumentaria morada, utilizaron trajes blancos y rojos.



José Amagua, coordinador de la procesión, explica que el Señor de la Justicia ha realizado una gran cantidad de milagros, como la expulsión del cáncer de un joven miembro de la Hermandad de Cucuruchos de Quito. Por eso, también se le conoce como el ‘Señor de los Casos Imposibles’.

También sostuvo que la organización de la romería que se desarrolló días antes de la procesión comenzó en octubre del 2017. Todo forma parte de las fiestas patronales de San Sebastián,



Laura Sánchez viajó desde Guayaquil para alcanzar el evento. “Entre el legado espiritual que me dejó mi madre, la fe cambió mi vida. Debo aceptar que vengo hace apenas dos años pero me ha ayudado a sanar y también busco encontrar la justicia para mis familiares”, cuenta entre lágrimas.



El recorrido culminó a las 13:20 con la llegada de la figura a su santuario. Con ello, también finalizan las fiestas patronales del barrio que arrancaron el pasado domingo, 4 de marzo.



Efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito informaron que se inhabilitó el acceso a las calles Antonio Borrero, Loja, Venezuela y García Moreno para facilitar la movilización de los ciudadanos. La disposición no afectó el tráfico en zonas aledañas.