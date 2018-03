Los problemas continúan para pagar las planillas de energía eléctrica en Quito

Desde usuarios que no reciben a tiempo las planillas de luz, así como cambio de nombre en las cartas de pago, hasta supuestos cobros excesivos. Estos son algunos de los problemas que presentan los usuarios de la Empresa Eléctrica Quito.

Piedad Freire trabaja en un almacén de ropa en San Blas y explica que son varios los inconvenientes que ha tenido para pagar las planillas de luz. "Hace un tiempo habían cambiado el nombre del dueño y tuvieron que realizar trámites engorrosos para solucionarlo, desde ese momento llegan las planillas con retraso y con valores excesivos, antes pagaba USD 90 y ahora pagamos USD 200 puse mi queja en la Empresa Eléctrica y me dijeron que este problema se debe al ingreso de datos, hasta que se normalice el sistema", manifestó.



Silvia Gutiérrez, moradora del barrio San José de Monjas, explica que la carta de pago que normalmente sabía llegar los primeros días de cada mes, ahora llega con retraso. "La planilla llega justo el día que se vence la fecha para cancelar, lo que genera un inconveniente en el presupuesto que establece cada mes", explicó.



El mismo inconveniente presenta Mariana Martínez, quien manifiesta que el retraso de las cartas de pago se da desde el mes de diciembre del año anterior, lo que impide conocer a tiempo cuál es el valor que debe pagar.



Gabriela Jamil tiene su local comercial en San Blas y explica que anteriormente pagaba USD 8 y el valor se incrementó a USD 34. "En la Empresa Eléctrica lo único que nos han dicho que debemos verificar el medidor y lo que eso marque es el valor que debemos cancelar", expresó.

Sonia Morejón tuvo que acercarse a la agencia de la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús, para realizar un reclamo por el incremento en su planilla. "Yo pagaba normalmente entre USD 30 y 35. Desde el mes de noviembre han llegado facturas de USD 40 hasta USD 60 dólares y la solución que me dan es que van a enviar un técnico, pero no saben qué hará la inspección", expresó.



Los usuarios manifiestan que pagar por Internet se les dificultad debido a que el sistema no funciona.



Ana Delgado expresó que por varias veces ha intentado cancelar vía Internet pero la página no funciona y debió acudir a la agencia para cancelar el valor de su planilla.



"Tuve que salir y no cancelar el valor de mi planilla porque hay mucha gente y no nos brindan una atención adecuada, espero que solucionen el inconveniente lo más pronto posible", expresó.



Este Diario pidió por segundo día consecutivo una repuesta a la Empresa Eléctrica Quito, pero no ha recibido una repuesta.