7 866 personas contestaron que han tenido problemas con el pago de la planilla de la luz, según un sondeo

En lo que va del 2018, cartillas retrasadas, valores excesivos y problemas con el pago en Internet, son los principales inconvenientes, que se han reportado por parte de los ciudadanos al momento de realizar el pago de la planilla de luz.

Entre el 6 y 8 de marzo del 2018 se registraron largas filas de personas en la Empresa Eléctrica Quito, pues la mayoría reportaba problemas para hacer sus pagos en línea o no conocían el valor a pagar debido a que las cartillas no les llegaban a tiempo.



En un sondeo realizado por EL COMERCIO del 8 al 15 de marzo, 7 866 ciudadanos manifestaron haber tenido problemas con el pago de la luz, mientras que 3 285 personas indicaron no tener problemas.



Según los testimonios de los usuarios, el retraso de cartillas, que empezó desde diciembre del 2017, y las fallas en las página para realizar los pagos, son las principales preocupaciones que han generado malestar.

Desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, el 6 de marzo del 2018, a través de un comunicado, se informó que por razones técnicas imprevistas, la nueva plataforma de gestión comercial se encontraba momentáneamente fuera de servicio.

[COMUNICADO] El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable informa. pic.twitter.com/3ANKFMtP4X — Energía Ecuador (@EnergiaEc) 6 de marzo de 2018



Este Diario buscó la información sobre las razones de los inconvenientes presentados por la ciudadanía, pero la tarde de este 16 de marzo desde la Empresa Eléctrica Quito respondieron que no tenían una respuesta sobre el tema.