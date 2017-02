Problemas en el padrón electoral en la mesa donde sufragaba el candidato Patricio Zuquilanda

A las 08:00 de este domingo 19 de febrero del 2017, el candidato a la presidencia por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Patricio Zuquilanda, llegó hasta el Colegio Nacional Cumbayá con la intención de ejercer su derecho al voto. Pero el candidato no pudo hacerlo.

El candidato se presentó con su cédula de identidad ante Donny Zárate, presidente de la junta número 45, instalada en el segundo piso del plantel educativo. Sin embargo, no pudo consignar su voto en ese momento. Elsie Villenas, coordinadora de recinto, explicó que en el momento de desempacar el kit electoral se percataron que no constaba la lista con el padrón electoral. “Hemos llamado al Consejo Nacional Electoral y nos dijeron que en 20 o 30 minutos estará aquí el padrón”. El problema se presentó únicamente en la junta 45 para varones. Villenas aseguró que el resto de las 27 juntas, donde votan cerca de 8 900 personas, se habían instalado sin problemas.



“No quiero pensar mal, porque tengo la impresión de que estas cosas ocurren. Mala suerte del Consejo Nacional Electoral que le ocurre con un candidato a la presidencia. Quiero entender que aquí debe haber una dificultad administrativa pero no una mala intención”, dijo Zuquilanda sobre el inconveniente presentado en la junta.



Ante el imprevisto, el excanciller optó por acompañar al sufragio de otros miembros de su partido en otros recintos y volver al Colegio Nacional Cumbayá, una vez que se haya confirmado el arribo del padrón a su mesa.



El titular del CNE, Juan Pablo Pozo, reconoció el inconveniente e informó que el problema había sido resuelto. "Esa junta está recibiendo votos con total normalidad", dijo el funcionario.



Con la elegancia propia de un diplomático de carrera, Zuquilanda llegó al recinto vestido con un sobrio traje azul, camisa blanca y corbata bicolor. Luego de estrechar la mano con un militar dedicó unos minutos a atender las inquietudes de los medios de comunicación y se refirió a la nueva jornada electoral del país. “Un oficial del Ejército me acaba de saludar diciéndome: qué viva la democracia. Esa es la esencia de los ecuatorianos y lo que esperamos todos, que la democracia triunfe sobre cualquier mala intención. Es decir, que se respete el voto de los ecuatorianos porque ese es el inicio verdadero de la libertad y la democracia en este país”.



Minutos después hasta el recinto llegó el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, actual candidato a asambleísta nacional, para acompañar al presidenciable de su partido. El exmandatario aprovechó para agradecer a su equipo de campaña “quien de manera desinteresada nos acompañó con sus propios recursos”.



Con respecto al futuro del partido político, Zuquilanda se mostró optimista y aseguró que Sociedad Patriótica está en una nueva etapa política de adaptación a las circunstancias internacionales.



“Estamos en la quinta etapa de la vida del partido, que es la nueva presentación ejecutiva de un partido que está reorganizado. Hemos participado en todas las provincias con candidatos, que han sido previamente bien seleccionados, profesionales y gente joven. La dirigencia también en nueva y por lo tanto tenemos un buen futuro”. Dijo que no se tiene prevista una concentración política para recibir los resultados de las elecciones.



Lucio Gutiérrez votó acompañado de Patricio Zuquilanda



Elizabeth Frías (I)



A las 9:28 de hoy, 19 de febrero del 2017, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, hoy candidato a asambleísta por el partido PSP, sufragó en compañía del candidato presidencial Patricio Zuquilanda, en el colegio 24 de Mayo, en la junta 9 de varones.



Gutiérrez comentó sobre los inconvenientes en el recinto donde sufragaba Zuquilanda. En la mesa no estaba instalada la junta, por esta razón Zuquilanda acompañó a Gutiérrez a votar.



Después de la votación de Gutiérrez, los dos candidatos se dirigieron al recinto del candidato a presidente por la lista PSP, para que vote.



A partir de las 21:00 estarán todos los candidatos en la sede nacional del partido para recibir los resultados de las 24 provincias del país.